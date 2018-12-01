بالفيديو |تسجيل بلاك بورد Black board الكلية التقنية .. خطوات الدخول والتسجيل التفصلية في بلاك بورد الكلية التقنية

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بالفيديو |تسجيل بلاك بورد Black board الكلية التقنية .. خطوات الدخول والتسجيل التفصلية في بلاك بورد الكلية التقنية
خطوات التسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية

التسجيل في بلاك بورد Black board الكلية التقنية  يتم من خلال الموقع الخاص والرسمي الذي خصصته مؤسسة التدريب التقني والمهني والتي يتبعها رايات الكلية التقنية، وسنتناول من خلال هذا التقرير الهام كيفية التسجيل في البلاك بورد Black board المخصص للمتدربين، وذلك للفصل الدراسي الأول والثاني للعام 1440، ومن الجدير بالذكر أن برنامج البلاك بورد  Back Board هو أحدث الأنظمة الإلكترونية التي أطبقتها رايات الكلية التقنية، وهو برنامج خاص بالمتدربين والمتدربات، وسنتابع معكم كما عودناكم دائما الشرح والتفصيل لهذا البرنامج، كما تسعدنا استفساراكم من خلال التعليق على هذا التقرير، والبداية ستكون شرح عملية الدخول والتسجيل في برنامج ونظام البلاك بورد Black board رايات الكلية التقنية، فتابع معنا عزيزي المتدرب هذا التقرير لتتعرف على كيفية وطريقة الدخول والتسجيل ببرنامج البلاك بورد.

رايـــــات.. تطبيق خدمات المتدربين

بوابة تمكن المتدرب للاطلاع وطلب العديد من الخدمات مثل السجل التدريبي ومسير المكافآت والغياب

أدلة المتدربين

أهداف نظام رايات

  • رفع جودة الخدمة المقدمة
  • رفع جودة الدراسات والبيانات
  • رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
  • جذب عدد أكبر من المتدربين
  • الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية

التقويم التدريبي التفصيلي  1440/1439

رايـــــات.. تطبيق خدمات المتدربين هي بوابة تمكن المتدرب للاطلاع وطلب العديد من الخدمات مثل السجل التدريبي ومسير المكافآت والغياب

أعمال الفصل الأول

تسجيل المقررات للمستمرين عبر بوابة رايات للفصل التدريبي الأول 1439/11/24هـ 1439/12/15هـ
طلب تأجيل الفصل التدريبي الأول 1439/12/08هـ 1439/12/19هـ
طلب إعادة القيد للفصل التدريبي الأول 1439/12/08هـ 1439/12/19هـ
طلب تغيير التخصص للفصل التدريبي الأول 1439/12/08هـ 1439/12/24هـ
طلب النقل لكلية أخرى للفصل التدريبي الأول 1439/12/08هـ 1439/12/24هـ
طلب الزيارة لكلية أخرى للفصل التدريبي الأول 1439/12/08هـ 1439/12/24هـ
طلب انسحاب من الفصل التدريبي الأول 1439/12/22هـ 1440/02/23هـ
طلب طي القيد 1439/12/22هـ 1440/08/27هـ
فترة الاختبارات العملية مع استمرار التدريب 1440/04/2هـ 1440/04/6هـ
فتح الاختبارات النظرية 1440/04/8هـ 1440/04/18هـ
تاريخ رصد الدرجات النهائية للفصل التدريبي الأول 1440/04/3هـ 1440/04/20هـ
تاريخ اعتماد الدرجات النهائية للفصل التدريبي من الكلية 1440/04/16هـ 1440/04/21هـ

أعمال الفصل الثاني

تسجيل المقررات للمستمرين عبر بوابة رايات للفصل التدريبي الثاني 1440/04/25هـ 1440/05/2هـ
طلب تأجيل الفصل التدريبي الثاني 1440/04/16هـ 1440/04/27هـ
طلب إعادة القيد للفصل التدريبي الثاني 1440/04/16هـ 1440/04/27هـ
طلب تغيير التخصص للفصل التدريبي الثاني 1440/04/16هـ ـ 1440/05/2هـ
طلب النقل لكلية أخرى للفصل التدريبي الثاني 1440/04/16هـ 1440/05/2هـ
طلب الزيارة لكلية أخرى للفصل التدريبي الثاني 1440/04/16هـ 1440/05/2هـ
طلب انسحاب من الفصل التدريبي الثاني 1440/04/30هـ 1440/06/30هـ
طلب طي القيد 1439/12/22هـ 1440/08/27هـ
فترة الاختبارات العملية مع استمرار التدريب 1440/08/9هـ 1440/08/13هـ
فترة الاختبارات النظرية 1440/08/16هـ 1440/08/25هـ
تاريخ رصد الدرجات النهائية للفصل التدريبي الثاني 1440/08/9هـ 1440/08/27هـ
تاريخ اعتماد الدرجات النهائية للفصل من الكلية 1440/08/23هـ 1440/08/28
ومن الجدير بالذكر أننا أخذنا على عاتقنا مهمة التواصل الدائم معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسعدنا تلقي الاستفسارات والأسئلة، وسنجيب على جميع هذه الاستفسارات، كما أننا سنحاول معكم تسهيل الكثير من الأمور والخطوات الخاصةبنظام رايات وبرنامج البلاك بور، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

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