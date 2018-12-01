خدمات البوابة الوطنية للعمل طاقات تمهير .. توظيف وتدريب وتطوير للعمل .. تسجيل دخول

خدمة جديدة تقدمها المملكة السعودية من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات حيث تجمع بوابة طاقات بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال الحرة والشركات والمصانع وجميع المهن الأخرى، ويمكن الحصول على خدمات التوظيف من خلال بوابة طاقات تمهير العمالة وهي البوابة الوطنية للتوظيف والتدريب بكفاءة عالية، وتعمل البوابة الوطنية للعمل طاقات على استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث تقوم البوابة بعرض الفرص الوظيفية المتنوعة والعديدة لأبناء وبنات المملكة، وهذه البوابة تعمل كمنصة إلكترونية شاملة لسوق العمل، تتيح بوابة طاقات ‏(هنا الرابط طاقات) لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوظيفية المؤهلة لتحقيق أهدفهم.