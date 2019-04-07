خدمات البوابة الوطنية تمهير طاقات تمهير .. رابط توظيف وتدريب وتطوير للعمل .. رابط تسجيل الدخول

خدمات البوابة الوطنية تمهير طاقات تمهير وهي خدمة جديدة تقدمها المملكة السعودية من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات حيث تجمع بوابة طاقات بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال الحرة والشركات والمصانع وجميع المهن الأخرى، ويمكن الحصول على خدمات التوظيف من خلال بوابة طاقات تمهير العمالة وهي البوابة الوطنية للتوظيف والتدريب بكفاءة عالية، وتعمل البوابة الوطنية للعمل طاقات على استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث تقوم البوابة بعرض الفرص الوظيفية المتنوعة والعديدة لأبناء وبنات المملكة، وهذه البوابة تعمل كمنصة إلكترونية شاملة لسوق العمل، تتيح بوابة طاقات (هنا الرابط طاقات) لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوظيفية المؤهلة لتحقيق أهدفهم.
ومن الجدير بالذكر أن بوابة طاقات تقدم مجموعة من الخدمات العديدة والمتكاملة والمتميزة، التي تتضمن سهولة التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية للباحثين عن أفضل الوظائف التي تناسب إمكانيتهم العلمية والمهنية والخبرات التي لدى الباحث عن فرصة عمل، وتشمل البوابة أيضا عدة إدارات،
- إدارة التقديم على الفرص الوظيفية
- إدارة الاستفادة من البرامج
- إدارة خدمات العملاء
- إدارة خدمات التدريب
- آليات المواءمة الإلكترونية
- إدارة قنوات التوظيف.
خدمات البوابة الوطنية تمهير طاقات تمهير
ومن الجدير بالذكر أيضا أن بوابة التوظيف طاقات هي مبادرة وطنية تم إنشائها لتكون أكبر منصة إلكترونية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتشتمل البوابة على جميع الخدمات لسوق العمل، كما تقدم البوابة أيضا خدمة التدريب والتأهيل بجانب خدمة التوظيف، حيث من أهم أهداف بوابة “طاقات”، هي تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية.
خدمات البوابة الوطنية تمهير طاقات تمهير وتعريف البرنامج
يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خدمات التوظيف من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لجميع المسجلين من باحثين عن عمل ومن هم على رأس عمل (الموظفين) والطلاب وغيرهم مع الالتزام بجميع المتطلبات. وتشمل هذه الخدمات تلقائياً المستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل وبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل والتأمين ضد التعطل عن العمل (ساند). ويتم تقديم هذه الخدمات عبر قنوات متنوعة لدعم الباحثين عن عمل ابتداءً بالتسجيل في البوابة الوطنية للعمل وعرض السيرة الذاتية ومن ثم التقديم على الوظائف المعلنة والمشاركة في معارض التوظيف (لقاءات) ومعارض التوظيف الإلكترونية مع إمكانية زيارة فروع الصندوق للحصول على المساعدة في التوظيف، كما يتم إحالة الباحثين عن عمل المؤهلين لمراكز التوظيف لتقديم خدمات التأهيل والتوظيف.
- مراكز التوظيف.
- عروض العمل على موقع طاقات.
- لقاءات (معارض التوظيف ومعارض التوظيف الإلكتروني).
- مكاتب التوظيف.
- فروع صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويمكنهم الاستفادة من خدمات التدريب المتعددة والوصول إلى القنوات التعليمية المختلفة مثل:
- الدورات التدريبية.
- التدريب الإلكتروني.
- التدريب على رأس العمل.
يجب على الباحثين عن عمل المستفيدين من خدمات التوظيف التقيد بجميع المتطلبات والالتزامات التي تهدف إلى المساعدة في الحصول على عمل، ويؤدي عدم الالتزام إلى عقوبات تصل إلى الاستبعاد من خدمات التوظيف، يضاف لذلك تخفيض المخصص المالي للمؤهلين في برنامج حافز، وتتضمن هذه الالتزامات ما يلي:
- تسجيل الدخول الأسبوعي:
تسجيل الدخول على البوابة مرة واحدة على كل سبعة أيام على الأقل للاطلاع على المهام والالتزامات (مثل: تعبئة المعلومات أو حضور تدريب إلكتروني).
- حضور الدورات التدريبية:
الالتحاق بأي دورة تدريبية تطلب من الباحث عن العمل، وإتمامها بنجاح، ويشمل ذلك: التدريب على رأس العمل، والتدريب عن بعد.
- حضور مقابلات العمل:
يُشترط حضور جميع مقابلات العمل التي يحددها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أو أحد مفوضيه؛ لإجراء المقابلات مع أصحاب الأعمال أو الجهات الأخرى.
- قبول عروض العمل المناسبة:
قبول عروض العمل المناسبة التي يؤمنها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وهناك حد أعلى لعروض العمل المناسبة التي يمكن للمتقدم رفضها حيث أن رفض عروض العمل المناسبة يعد مؤشراً لعدم جدية الباحث عن عمل.
برنامج طاقات وتحديث السيرة الذاتية
اضغط على رابط تحديث السيرة الذاتية بالأعلى وستظهر لك الصفحة بالصورة التالية
أدخل البيانات الصحيحة أسم المستخدم وكلمة المرور ثم الأرقام الموضحة في لبصورة ثم اضغط دخول لتحديث البيانات الخاصة بالسيرة الذاتية، وذلك حتى تستطيع الحصول على فرصة العمل المتناسبة مع سيرتك الذاتية.
البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “
البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية وبدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، توفر منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف، تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل السعودي والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكل عادل للجميع، والبوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” تشمل على مجموعة من الخدمات المتكاملة وهي كالتالي:
خدمات البوابة الوطنية تمهير طاقات تمهير وأليات التسجيل
- تسجيل الباحثين عن عمل.
- تسجيل أصحاب العمل.
- تسجيل الجهات الحكومية
- التحقق من معلومات المسجلين الباحثين عن عمل مع مركز المعلومات الوطني
- التحقق من معلومات المسجلين كأصحاب عمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- الية التحقق برقم الجوال في الدخول على البوابة للباحث عن العمل وصاحب العمل.
- ارتباط مع أكثر من 60 جهة حكومية للتحقق من بيانات المسجلين.
إدارة السير الذاتية
- بناء السير الذاتية وتحديثها.
- تنبيهات ألية لاستكمال السير الذاتية.
- أليات توثيق السير الذاتية مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
- طباعة السير الذاتية من البوابة.
إدارة التقديم على الوظائف
إدارة كل ما يتعلق بالتقديم على الوظائف إلكتروني في البوابة.
- إدارة عمليات التقديم على الوظائف
- إرسال واستقبال دعوات التقديم على الوظائف.
- إرسال واستقبال العروض الوظيفية
- تفضيل الوظائف المعروضة
إدارة الاستفادة من البرامج
تمكين مستفيدين البوابة من خدمات برامج البوابة إلكترونيا
- استعراض البرامج والتقديم عليها
- التحقق من أهلية المتقدمين على البرامج.
- صرف المستحقات المالية لمستفيدين البرامج
- المخالفات والإنذارات
إدارة خدمات العملاء
- تقديم الاعتراضات ورفع شكاوى
- التواصل وتقديم الاستفسارات والمقترحات
- تواصل عن طريق مراكز الاتصال
إدارة خدمات التدريب
تمكين مستفيدين البوابة من خدمات التدريب إلكترونيا
- الاستفادة من دورات موقع دروب الإلكتروني
- الاستفادة من برنامج تمهير ” التدريب على رأس العمل “
- إنشاء الإعلانات الوظيفية على برنامج تمهير.
أليات المواءمة الإلكترونية
توفير أليات مواءمة الإلكترونية بين الباحثين عن العمل والشواغر المتاحة.
- عرض الوظائف المقترحة للباحثين عن العمل بحسب سيرهم الذاتية
- عرض الوظائف المقترحة لأصحاب العمل بحسب الاحتياج الوظيفي.
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