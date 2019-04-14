حساب فاتورة المياه برقم الهويه 1440 موقع وزارة المياه السعودية الفواتير الإلكترونيه mewa.gov.sa

طريقة حساب فاتورة المياه برقم الهويه وفق حاسبة استهلاك المياه برقم الحساب من خلال موقع الشركة الوطنية للمياه السعودية، وكيفية معرفة رقم الحساب من رقم العداد بعد إقرار تعرفة المياه الجديدة على الفواتير كما نستعرض خطوات استعلام الفاتورة الرقمية للمياه بالسجل المدني والطريقة الصحيحة للحصول على فاتورة الماء السعودية الجديدة، عقب استبدال نظام الفواتير الورقية بالفاتورة الإلكترونية أصبح متاح الأن الأن من الممكن أن الاستعلام عن فواتير المياه بكل سهولة وسرعة عبر الموقع الخاص بوزارة البيئة والمياه.

المملكة العربية السعودية من الدول التي قامت بانتهاج نظام الاستعلامات الالكترونية السياسات العامة في العديد من الخدمات لما تختصره من وقت وجهد على المواطنين والمقيمين في المملكة بجانب تيسير المعاملات على الموظفين العاملين بالوزارات المختلفة، لذلك تجد توفير خدمة حساب فواتير المياه برقم الحساب تسير وفق منهجية الحكومة السعودية نحو تحقيق رؤية 2030 المستقبلية.

حساب فاتورة المياه برقم الهويه

استخدام الطرق المتاحة من قبل وزارة البيئة والمياه السعودية في معرفة قيمة الفاتورة الرقمية للماء يتطلب تسجيل الدخول إلى رابط موقع بوابة حياك الفواتير أو الرابط الرسمي لوزارة المياه تسجيل الدخول برقم الحساب، ثم الولوج لصفحة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار استعلام الفواتير أو خدمات عامة مثل طريقة سداد فواتير المياه السعودية.

كيفية حساب فواتير المياه بوابة حياك لفواتير الماء

عبر الضغط على خيار حساب فاتورة المياه يتم عرض أخر فاتورة صادرة وفي هذة الحالة سوف تنتقل الى نظام خدمة العملاء الذي يتطلب من العميل إدخال رقم حساب سداد في المكان المخصص له، ثم خيار دخول حتى يتاح معرفة كافة المعلومات الخاصة بالحساب وبقية التفاصيل المالية للحساب توفر تقرير حول الاستهلاك الإجمالي للمياه.

فاتورة stc استعلام برقم الهوية

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة المياه تتضمن حساب فاتورة المياه التقديرية برقم الهوية تبعاً للتعرفة الجديدة شهرياً، كما يتاح من خلال بوابة حياك لفواتير الماء إمكانية الكشف عن الفواتير الشهرية السابقة سواء المتحصل عليه أو المطلوب استحقاقها.

كيفية حساب فواتير الماء الشهرية برقم العداد أو رقم الهوية عن طريق دخول رابط الشركة الوطنية للمياه السعودية قدمنا شرحها بشكل مفصل، حتى تسهل عملية استعلام فاتورة المياه ومعرفة طرق تسديد الفواتير الكترونياً.

أوضحت شركة المياه الوطنية الطريقة الصحيحة المتبعة لحساب فواتير الماء لتحديد مقدار الاستهلاك الشهري للمواطن قبيل إصدار الفاتورة، وذلك عن طريق استخدام حاسبة استهلاك المياه التفاعلية.

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