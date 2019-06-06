حساب المواطن، لقد اقترب ميعاد صرف الدفعة الحالية من برنامج حساب المواطن ويتبقى أيام قليلة علي ميعاد صرف الدفعة التاسعة عشر بشهر يونيو الجاري وشوال الحالي. اكد برنامج حساب المواطن انه سوف يتم صرف دفعات شهر يونيو في حسابات المواطنين البنكية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019. واكد البرنامج علي الموقع الرسمي لحساب المواطن انه من يجد نقص في أموال حساب المواطن أو تأخر أو عدم صرف الدفعات المالية يمكنه التقدم بشكوي سريعة إلي البرنامج والاتصال علي رقم 19912 من اجل الحصول علي أجابه سريعة والرد علي الشكاوى الخاصة بصرف الدفعات والاستعلام عن الحساب ومواعيد صرف الدفعات أيضا.

حساب المواطن

حساب المواطن، هو نموذج جيد لاحد البرامج السعودية المخصصة لمساعدة المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية. ومن اجل تخفيف أعباء ذياده المحروقات وأسعار السلع الغذائية والقيمة المضافة. يعمل برنامج حساب المواطن علي مساعدة المواطنين أيضا في دفع فاتورة الكهرباء وفواتير المياه وفواتير الغاز الطبيعي وغيرها من الفواتير التي تشكل عبء علي الكثير من المواطنين في المدن والمناطق الكثيرة داخل المملكة. وأعلنت وزارة الضمان الاجتماعي أيضا علي ضرورة وسرعة التسجيل للمواطنين الذين لم يتم تسجيلهم من قبل والمستجدين الحاليين حيت يتم النظر في طلبات التقديم الخاصة بهم وصرف الدفعات المالية لهم في شهر يوليو القادم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن وتحديث حساب المواطن وكيفية عمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية، والاستعلام عن اسماء المستفيدين من حساب المواطن من خلال الدخول علي الموقع الرسمي، حيث اعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن ما يقارب 44% من الأسر السعودية. قد حصلت علي الدعم و الاستحقاق الكامل والدفعات المالية المقدمة من برنامج حساب المواطن، بمعدل ألف ريال سعودي لكل فرد كمتوسط للدعم النقدي من خلال برنامج حساب المواطن، حيث شمل الدعم حوالي 82% من الأسر السعودية والأفراد، وأشار أيضا إلى ضرورة مراجعة بيانات المتقدمين وتعديل البيانات الخاصة بهم وتنشيط حسابتهم من خلال موقع حساب المواطن الرسمي، والتأكد من صحته تلك البيانات، وذلك حتى يتجنبوا توقف ورفض استحقاقهم للدعم في المستقبل العاجل.

شروط الحصول علي دفعات حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي الدعم سعودي الجنسية بالنسبة للزوج والزوجة.

يجب أن لا يكون خارج المملكة فترة ثلاثة اشهر خلال السنة الماضية والحالية.

يجب أن يكون من المقيمين الدائمين داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يكون من المقيمين داخل أماكن الإيواء أو السجون السعودية.

يجب أن يكون دخل الأسرة يتوافق مع شروط الدعم المستحقة للبرنامج.

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