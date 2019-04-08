قبل يوم واحد من صرف الدفعة 17 من حساب المواطن…استمرار التسجيل في الدفعة رقم 18 شهر مايو

لم يبقى سوى يومين فقط على صرف حساب المواطن الخاص بالدفعة ال١٧، والتي من المقرر أن يتم العمل على إيداعها في الحسابات الخاصة بالمستفيدين. وسوف يكون ذلك يوم الأربعاء القادم والموافق ليوم ١٠ من شهر أبريل ٢٠١٩.

ويتم العمل على إيداع الحسابات الخاصة بالمستفيدين في كل يوم ١٠ من كل شهر من الأشهر الميلادية، أما إذا صادف في هذا اليوم إجازة، يتم العمل على تقديم الصرف في اليوم الذي يليه أو اليوم الذي يسبق.

شروط الأهلية :

يشترط البرنامج ما يلي

أن يكون المسجل في حساب المواطن مواطن سعودي.

يتم استثناء من البند السابق إذا كان الابن أو الابنة المواطنة والزوجة أو الزوج غير سعودي إلا أنه حامل بطاقة التنقل.

يجب أن يكون المستفيد من حساب المواطن أن يكون قائم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ويجب ألا يقيم المستفيد خارج المملكة مدة تزيد عن ٩٠يوم، وذلك خلال ال١٢شهر الماضية.

يجب ألا يكون المستفيد في أي من السجون أو دور الإيواء الحكومية.

يجب أن توافق البيانات الخاصة ب المفصح مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

هذا إلي جانب المعايير الخاصة بالأسرة والتي منها الدخل الخاص بها وعدد أفراد الأسرة، هذا إلي جانب الأعمار الخاصة بـ التابعين سواء إذا كانت أكبر من ١٨سنه أو أقل من ١٨ سنة.

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معايير حساب الدعم:

يتم احتساب استحقاق كل فرد وذلك بناء على كلا من عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري الخاص بالأسرة، كما يوضح البرنامج مدى ضرورة القيام بتحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغير في الدخل الخاص بالأسرة، وكذلك أيضا البيانات، وسوف يكون ذلك خلال ١٥يوما وهذا من أجل تجنب لعدم الاستحقاق الخاصة بدفعة شهر أبريل المقبل.

التسجيل في حساب المواطن:

أن التسجيل في حساب المواطن متاح حاليا وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المستحق، وذلك حسب المعايير والشروط التي تم الإشارة لها مسبقا.،و يمكن لجميع من يريد أن يسجل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة الخاصة بالدعم وذلك عن طريق الموقع الخاص بحساب المواطن.