بدأ منذ ساعات قليلة حساب المواطن في إيداع الدفعة 19، في حسابات المستفيدين والذين قاموا بإكمال طلباتهم، و يستمر إيداع المبالغ المالية الخاصة بالدفعة حتى نهاية اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو لعام 2019م، علما بأن الحساب الرسمي للبرنامج قد أعلن عن شرط استفادة المواطن من دفعة يوليو القادمة “دفعة20″، وهي ضرورة أن يتم التسجيل و إكمال كافة البيانات المطلوبة قبل تاريخ 10 يونيو من خلال الرابط هنــا ، وبهذا يتغير عدد المستفيدين في كل دفعة عن غيرها، حيث تغيرت الدفعة 19 عن الدفعة 18 التي سبقتها بحوالي 1.2% ، فقد حصل 44% من المستفيدين في هذه الدفعة على الاستحقاق الكامل .

حساب المواطن يعلن عن القنوات المتاحة لاستفسارات المواطنين

واليوم ومن خلال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، على موقع التغريدات “تويتر” ومع بدء إيداع الدفعة 19، فقد تم الإعلان عن القنوات الرسمية التي يمكن من خلالها الاتصال بالبرنامج و الاستفسار عن أي اسئلة خاصة به، وهي :

الاتصال على الرقم الساخن لبرنامج حساب المواطن ، و هو : 19912 ” متاح من الأحد_الخميس من 7ص حتى 10م “.

البوابة الإلكترونية هنـــــــــــــا ، وهي متاحة طوال اليوم .

خدمة العملاء ” ” ، “وهي متاحة من الاحد للخميس من الساعة 1 م – 11م “.

صوتك مسموع و هي متاحة على مدار الساعة .

كما أعلن البرنامج عن إمكانية معرفة كلا من : حالة الأهلية وتفاصيل الدفعات وحالة المستفيدين من الدفعات وغيرها من المعلومات التي تهم المواطن السعودي المستفيد من البرنامج ، من خلال تطبيق برنامج # حساب_المواطن والذي تم اتاحته لكلا من نظام (Android) و نظام ( IOS)

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