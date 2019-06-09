حساب المواطن: سارع الآن بالتسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة

ناشد حساب المواطن المواطنين بسرعة التسجيل في بوابة حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة دفعة يوليو 2019، وحتي يتسنى للمواطنين الاستفادة من دفعة يوليو 2019، حيث أن التسجيل متاح في البرنامج حتى موعد إيداع دفعة يونيو 2019، الدفعة التاسعة عشر والمقرر أن يتم إيداعها في حسابات المواطنين الاثنين الموافق 10 يونيو 2019.

أخر موعد للتسجيل في دفعة يوليو 2019

مع بداية انطلاق حساب المواطن وصرف الدفعات السابقة للمواطنين تقرر أن يكون موعد صرف الدفعات الخاصة بحساب المواطن اليوم العاشر في كل شهر ميلادي، ويتم الصرف قبل اليوم العاشر في حالة ما إذا صادف اليوم العاشر إجازة سواء كانت رسمية أو أسبوعية،

وشدد القائمين على حساب المواطن بضرورة سرعة التسجيل عبر بوابة حساب المواطن حتى يستفيدوا من الدفعة القادمة وهي الدفعة ال20، دفعة يوليو 2019.

ويتم التسجيل عبر البوابة الرسمية لحساب المواطن من خلال الضغط هنا

شروط الأهلية للتسجيل في حساب المواطن:-

لكي يمكن للمواطنين التسجيل في حساب المواطن لابد من استيفاء مجموعة من الشروط وهذه الشروط هي:-

1- أن يكون المواطن المسجل في حساب المواطن هو مواطن سعودي الجنسية.

2- يتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية ومن هم حاملي بطاقات التنقل.

3- أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة داخل المملكة ولا يقم خارج المملكة أكثر من 90 يوم.

4- عدم تواجد المستفيد من حساب المواطن في أياً من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

وأخيراً فإن قيمة المبلغ المنصرف للمواطن من حساب المواطن تعتمد على عدد من الأمور مثل دخل الأسرة وعدد أفرادها .

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