حساب المواطن: الموعد النهائى لصرف الدفعة الثالثة عشر من حساب المواطن دورة ربيع الثاني

الموعد النهائى لصرف الدفعة الثالثة عشر من حساب المواطن دورة ربيع الثاني نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى، حيث أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي في تويتر من خلال تغريدة موعد صرف الدفعة الثالثة عشر من حساب المواطن، حيث تقرر نزول حساب المواطن يوم 10 ديسمبر 2018، حيث أعلن برنامج حساب المواطن أن موعد صرف حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن إذا وقع اليوم العاشر يوم السبت وهو عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية يتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد، أما إذا وقع موعد الصرف في يوم الجمعه يتم تقديمه إلى يوم الخميس، حيث يتابع المواطنين السعوديين المستحقين للدعم من حساب المواطن الأخبار الجديدة الخاصة بموعد صرف الدفعة الثالثة عشر من برنامج حساب المواطن، وقد أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن الموعد الذي سوف يتم صرف دفعات حساب المواطن، حيث أن الكل يتابع آخر المستجدات في هذا الأمر بعد تم الإعلان عن تأجيل صرفها، وسنعرض لكم من خلال موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية معلومات هامة تتعلق بموعد صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

موعد صرف حساب المواطن الهجري لهذا الشهر يكون يوم 3 ربيع الثاني 1440، وذكر برنامج حساب المواطن على تويتر على إمكانية تقديم شكوى الاعتراض على مبلغ الاستحقاق من حساب المواطن من خلال الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي، ويمكنكم الإطلاع على شروط الأهلية من برنامج حساب المواطن من خلال الدخول على رابط شروط الأهلية واستحقاق دعم برنامج حساب المواطن السعودي.

صرف حساب المواطن الدفعة الثانية عشر

موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر مما أدى إلى إثارة الأسئلة وردود الفعل الكثيفة خلال موقع حساب المواطن على تويتر، وجاء رد طاقم الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن حول أسباب تأجيل موعد صرف حساب المواطن أن سبب التأخير يرجع إلى أن يوم 10 نوفمبر يقع يوم عطلة رسمية، لهذا تم ترحيل موعد صرف حساب المواطن إلى يوم الأحد 11 نوفمبر 2018 ميلادية الموافق 3 ربيع الأول 1440 هجرية، ويمكن لمستحقي الدفعة الثانية عشرالدخول على حاسبة حساب المواطن التقديرية قام برنامج حساب المواطن بتأجيلمما أدى إلى إثارة الأسئلة وردود الفعل الكثيفة خلال موقع حساب المواطن على تويتر، وجاء رد طاقم الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن حول أسباب تأجيل موعد صرف حساب المواطن أن سبب التأخير يرجع إلى أن يوم 10 نوفمبر يقع يوم عطلة رسمية، لهذا تم ترحيل موعد صرف حساب المواطن إلى يوم الأحد 11 نوفمبر 2018 ميلادية الموافق 3 ربيع الأول 1440 هجرية، ويمكن لمستحقي الدفعة الثانية عشرالدخول علىللإطلاع طريقة معرفة قيمة الدعم التقديرية لشهر نوفمبر.

صرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن

صرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن، أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر تغريدة في تويتر أن سيتم صرف الدفعة التاسعة من برنامج حساب المواطن يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 بدلًا من يوم 1 أغسطس 0 الموعد الرسمي الذي كان من المفترض صرف الدعم فيه، وذكر البرنامج عبر تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر أنه تم سيتم إيداع المبالغ المالية لمستحقي الدعم النقدي من حساب المواطن وفقًا للشروط المعلنة يوم اخميس، وأنه لا توجد نية للتأجيل كما جاءت في الإشاعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي أغضب الكثير من المواطنين مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

مستحقي الدعم للدفعة التاسعة