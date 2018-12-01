حساب المواطن: التسجيل في الدفعة الرابعة عشر عبر موقع حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن سيكون متاحًا حتى يوم 10 ديسمبر 2018، وذكر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تغريدة في تويتر أن العاشر من ديسمبر هو الموعد النهائى لصرف الدعم لمستحقي الدفعة الثالثة عشر من حساب المواطن، وسيتم صرف دورة ربيع الثاني من حساب المواطن في اليوم العاشر عشر من شهر ديسمبر 2018 ميلادية، و التسجيل في حساب المواطن المواطن، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط موقع حساب المواطن ومواعيد صرف حساب الواطن، فتابعونا لمعرفة آخر أخبار برنامج حساب المواطن كل يوم. حساب المواطن التسجيل في الدفعة الرابعة عشر حتى يوم صرف الدفعة الثالثة عشر عبر موقع حساب المواطن، حيث أعلن حساب المواطن أنسيكون متاحًا حتى يوم 10 ديسمبر 2018، وذكر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تغريدة في تويتر أن العاشر من ديسمبرلصرف الدعم لمستحقي الدفعة الثالثة عشر من حساب المواطن، وسيتم صرف دورة ربيع الثاني من حساب المواطن في اليوم العاشر عشر من شهر ديسمبر 2018 ميلادية، ويكون عن طريق الدخول على حساب المواطن الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة منها رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد ومن خلال اتباع الخطوات اللازمة يتم الانتهاء من تسجيل حساب

تسجيل حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر

نشر برنامج حساب المواطن من خلال فريق خدمة العملاء على تويتر أن التسجيل في الدفعة الرابعة عشر من حساب المواطن مستمر حتى يوم نزول حساب المواطن دفعة ديسمبر 2018، وشدد برنامج حساب المواطن على الإفصاح على الدخل الحقيقي للأسرة من خلال التسجيل الإلكتروني في موقع حساب المواطن الإلكتروني، ويمكنكم معرفة خطوات التسجيل من خلال الدخول على طريقة التسجيل في حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر.

تسجيل الدفعة العاشرة من حساب المواطن

تسجيل الدفعة العاشرة من حساب المواطن، يستطيع المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المقدم للسعوديين من برنامج حساب المواطن التسجيل في الدفعة العاشرة حتى يوم الخميس 9 أغسطس 2018، و الدفعة العاشرة تشمل كل من لم يتقدم للتسجيل في حساب المواطن خلال الدفعات السابقة، وإذا تم قبول الطلب وانطبق على المتقدم شروط الأهلية سيتم صرف الاستحقاق في يوم 10 من شهر سبتمبر القادم، عند تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن يطلب الموقع ملء استمارة الطلب بكتابة الاسم ورقم الهوية الشخصية للمتقدم ورقم التليفون الجوال.

وجه برنامج حساب الوطن رسالة مهمة لغير المستفيدين من برامج الدعم المقدمة من حساب المواطن، حيث ذكر حساب المواطن عبر تويتر عن استمرارية التسجيل في حساب المواطن دفعة شهر يناير حتى يوم 11 نوفمبر 2018 موعد صرف الدفعة الثانية عشر من برنامج حساب المواطن، وبعد الإنتهاء من التسجيل يمكنكم الإطلاع على نتائج الأهلية والاستحقاق من خلال حساب المواطن الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد صرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن