حساب المواطن الاعتراض على الأهلية .. صرف الدفعة الخامسة عشر وشروط الاستحقاق للدعم .. عبر رابط حساب المواطن

حساب المواطن الاعتراض على الأهلية لابد من ذكر أن الحكومة السعودية أودعت اليوم المبالغ المخصصة في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وذلك بخصوص الدفعة التاسعة من الدعم الحكوي الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وتشمل هذه الدفعة مستحقي الدعم من الدفعة التاسعة للبرنامج، وهم الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتوضيح كيفية الاعتراض على عدم الأهلية فقد صرح المتحدث باسم برنامج “حساب المواطن” علي راجحي: أن استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من برنامج حساب المواطن مستمرة، وذلك بعد ظهور نتائج المؤهلين والاستحقاق، كما صرح أيضاً: أن عدد المعترضين وصل إلى حوالي عشرات آلاف المعترصين حتى الآن، وذلك من بداية فتح باب الاعتراض على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

وأوضح على راجحي أيضاً أنه يمكن للمسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية وذلك خلال فترة زمنية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد صدور نتيجة الأهلية، كما أضاف أيضاً أنه يمكن أن يتقدم بالاعتراض الأشخاص غير المؤهلين أو أحد التابعين عنهم من غير المؤهلين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

حساب المواطن الاعتراض على الأهلية

التسجيل في حساب المواطن

صرح حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا). أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و 18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات وذلك خلال خمسة عشرة يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة، مبيناً بأنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط التالي (هنا).

حساب المواطن الاعتراض على الأهلية

وتجدر الإشارة هنا في توضيح الفرق بين الأهلية في برنامج حساب المواطن والاستحقاق للدعم، فكما أعلن برنامج حساب المواطن أن الأهلية عبارة عن الشروط والمعايير الواجب توافرها للمستفيد المتقدم للبرنامج كي يحصل على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن وأهم الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على الدعم هي:

أولاً: الشروط والمعايير الخاصة بالأهلية للاستحقاق

أن يتمتع المستفيد بالجنسية السعودية : فيجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط كلاً من

حاملي بطاقات التنقل زوج المواطنة وا بنائها زوجة المواطن

يجب أن يكون المستفيد السعودي الجنسية مقيم في السعودية : الإقامة داخل حدود المملكة ، ويشترط للقيم ألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية .

الإقامة داخل حدود المملكة ، ويشترط للقيم ألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية . توافق البيانات : أي صحة البيانات التي يقدمها المستفيد وتوافقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية السعودية.

وتوضح الصور التالية ما سبق ذكره ، وسنتابع كيفية الاعتراض على عدم الأهلية

شروط الأهلية في حساب المواطن

ثانياً: الاستحقاق للدعم النقدي وعوامل تحديد قيمة الاستحقاق :

عدد أفراد الأسرة : فكلما زاد عدد أفراد الأسرة زادت معه قيمة الاستحقاق

أعمار التابعين : وتختلف قيمة الاستحقاق من التابعين حسب أعمارهم، فتم تصنيف التابعين إلى فئتين، الأولى أعمارهم فوق 18 عام، والثانية أعمارهم أقل من 18 عام.

إجمالي دخل الأسرة الشهري: فدخل الأسرة الشهري هو من المحددات الرئيسية لتحديد قيمة الاستحقاق، ففي حالة عمل رب الأسرة فقط دون عمل زوجته، فيكون دخل الأسرة هو دخل الزوج فقط، وأما في حالة عمل الزوجة فقط، فيكون إجمالي دخل الأسرة هو دخل الزوجة فقط، أم في حالة عمل الزوج والزوجة، فيكون دخل الأسرة في هذه الحالة هو مجموعة دخل الزوج مع دخل الزوجة.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

حساب المواطن وأخر المستجدات

كما صرح وأضاف أيضاً: أن هناك الكثريين من المستحقين يتم صرف الدعم لهم بأثر رجعي، وقد تم توفير وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق، وذلك في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية.

صرح مؤخراً المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد/ خالد أبا الخيل: أنه يجري تلقي الطلبات بصفة مستمرة، وكذلك أكد على أن التسجيل مفتوح في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، كما صرح وأضاف أيضا أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها وذلك للتأكد من صحتها وأخذ الإجراءات المناسبة حيالها.

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