تعرف على نزول حساب المواطن .. رابط تسجيل حساب المواطن .. رقم شكاوى حساب المواطن .. شروط الأهلية والاعتراض على الدعم

إيداع الدفعة العاشرة من الدعم النقدي عبر برنامج حساب المواطن، ومن المعروف أنه سيتم الإيداع النقدي في حسابات المستفيدين، والذين انتهوا من استكمال جميع الشروط الخاصة بالأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما أن باب التسجيل ما يزال مستمر للدفعة الثاثة عشر، وسيمتد التسجيل للدفعة الجديدة حتى موعد صرف الدفعة الحالية من دعم برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، هذا وقد أكد حساب المواطن أن يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر هو آخر موعد للتسجيل، وذلك ضمن الدورة الجديدة من الدعم النقدي.
ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
تعرّف على خطوات تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية في
#حساب_المواطن .. من خلال الرابط التالي:
تعرّف على خطوات تقديم طلب الاعتراض على
قرار عدم الأهلية في #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/8fimKoOgCS
— حساب المواطن (@citizenaccount) August 30, 2018
اضغط هنا على رابط حساب المواطن على تويتر
بيانات التابعين المطلوبة لرب الأسرة لاستكمال طلب التسجيل من خلال الفيديو التالي
أهداف برنامج حساب المواطن
الهدف الرئيسي من برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.
شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن
ويجب لاستيفاء الشروط الخاصة بالأهلية في برنامج حساب المواطن ما يلي:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية،
- يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.
كم باقي على نزول حساب المواطن وقيمة الدعم النقدي
الحاسبة التقديرية
بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق.
الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).
- اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.
- كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.
- كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.
- إدخال إجمالي دخل الأسرة.
- وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.
الدعم المقدم من
#حساب_المواطن للمستفيدين خلال التسع دفعات السابقة يخصص معظمه لدعم فاتورة الكهرباء والبنزين والحاجات الأساسية من الغذاء، وذلك لمواجهة الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتم احتساب الدعم النقدي بناءً على معدل استهلاك الأسر السعودية للكهرباء خاصة في فصل الصيف، وذلك حتى يتحقق هدف البرنامج في تخفيف الآثار المحتملة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر السعودية المستحقة للدعم.
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