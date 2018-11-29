حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين وتحديد الخدمات المطلوبة على أبشر أحوال

خدمة حجز موعد الأجوال المدنية برقم الهوية أو رقم الإقامة المقدمة للمواطنين أو المقيمين، وذلك من بوابة أبشر أحوال على موقع وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية، وهي واحدة من الخدمات التي لا غنى عنها للمواطن أو المقيمين، ويهدف منها تنظيم عمليات استخراج الوثائق أو التعديل عليها والتي تستلزم حضور المواطن أو المقيم لمقرات المديرية العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية مثل إضافة مولود جديد أو استخراج بطاقة الهوية الوطنية، أوتسجيل واقعة وفاة، وتم تحديث ألية حجز موعد بالأحوال لتتم في سلسلة بسيطة من الخطوات يسهل تنفيذها من أي مكان، وهو ما ينعكس على توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المتعاملة مع الخدمة.

وزارة الداخلية استعرضت بالشرح خطوات حجز موعد بالأحوال وما تتضمنه الخدمة من خدمات إلكترونية، وسنوفر لكم الشرح بالصور لأبرز خطوات الدخول إلى رابط أبشر الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة حجز موعد الأحوال المدنية، مع استعرض اهم الخدمات المتاحة والتي منها كما ذكرنا تسجيل مولود جديد أو تسجيل واقعة واقعة، إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة الإقامة وبدل الفاقد، وتسجل واقعة الزواج أو الطلاق، وطباعة برنت شهادة بيانات، تعديل المهن، طباعة أو استخراج شهادة ميلاد وبدل الفاقد لها وغيرها من الخدمات.

خطوات حجز موعد الأحوال المدنية

الشرح المرفق أدناة سيوضح بكل سهول كيفية إتمام خدمة حجز موعد الأحوال المدنية وبعدها سيتمكن المستخدم من اختيار الخدمة التي تناسبه من قائمة الخدمات المتاحة على بوابة أبشر الأحوال،بدايةً يتم الدخول إلى رابط حجز موعد بالأحوال ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد والرمز المرئي

الضغط على التحقق من بياناتي، حيث يتم الانتقال إلى صفحة حجز الموعد الإلكتروني الجديد أو التحديث على بيانات موعد قد تم حجزه، عبر تحديد اسم المنطقة أو المدينة، أو إلغاء موعد حالي، أو طباعة تذكرة موعد قد تم حجزة

بعد اختيار خدمة حجز موعد جديد بالأحوال المدنية يتم تحديد اسم المدينة التي سيتم فيها تنفيذ الخدمة المطلوبة، حيث يظهر بعد ذلك قائمة الخدمات المتاح لها حجز موعد وفق ما هو مبين أدناة، يتم تحديد اسم الخدمة بحد أقصى ثلاث خدمات، ثم اختيار المنطقة أو مكتب الأحوال واستعرض المواعيد المتاح لها الحجز.

طريقة حجز موعد بالأحوال المدنية

يظهر عقب الضغط على كلمة عرض المواعيد قائمة بالمواعيد المتاحة وتلك التي تم حجزها، يختار المواطن أو المقيم من بين المواعيد المتاح لها الحجز التوقيت المناسب به من بين تلك المظللة بلون كلمة متاح وهو اللون الأخضر.

الخطوة الأخيرة بعد ظهور تذكرة الموعد الذي تم حجز، هي طباعة الذكرة أو الاحتفاظ بها على هاتف المواطن أو جهازه اللوحي، حيث يجب الحضور بها عن مراجعة مكتب الأحوال الذي تم الحجز من خلاله.

تذكرة الموعد يها بعد التعليمات التي يجب قراءتها والالتزام بها وفق الخدمة المطلوب تنفيذها من القائمة الموضحة بواحدة من الصور المرفقة بعالية.