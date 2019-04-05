حجز موعد اضافة مولود جديد أبشر الأحوال المدنية من داخل وخارج المملكة

الجوازات شرحت طريقة حجز موعد إضافة مولود جديد من داخل المملكة العربية السعودية، عبر خدمة ابشر الأحوال المدنية، مع توضيح خطوات اضافة مولود من خارج المملكة، حيث تمر كل خدمة بسلسلة من الإجراءات المختلفة، وأشارت المديرية العامة للجوازات لكون عدد الخطوات الإجرائية لتنفيذ خدمة حجز موعد لإضافة مولود من داخل المملكة، تمر بعدد 4 إجراءات فقط، فيما يكون مثيلتها لإضافة المولود من خارج المملكة، تم بعدد تسع إجراءات إلكترونية لإنهاء الخدمة ودفع الرسوم المقررة.

خدمة حجز موعد إضافة مولود جديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة أبشر الجوازات، والتي تتم من خلال حساب المستخدم بعد تسجيل الدخول على بوابة أبشر، ببيانات تاريخ الميلاد ورقم الهوية لصاحب الحساب، ثم الرمز المرئي، وادخال كود تحقق البيانات وتفعيل الدخول المرسل الى رقم الجوال المسجل في ابشر لصاحب الحساب، بعدها يتم اختيار خدمة حجز موعد الإلكترونية، وتحديد البيانات ومنها المنطقة، واليوم والتاريخ.

إجراءات حجز موعد اضافة مولود جديد

أوضحت المديرية العامة للجوازات إجراءات إضافة مواليد جديدة من داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل استخراج جواز سفر جديد للمولود من السفارة التي يتبعها، وإحضار صورة ضوئية من شهادة الميلاد، وأصل شهادة الميلاد لتقديمها ضمن الأوراق، تعبئة نموذج طلب إضافة الطفل واسمه، وارفاق عدد 2 صورة مقاس 4*6، ثم اتباع خطوات حجز موعد اضافة مولود من حساب أبشر الأحوال المدنية.

أشارت الجوازات كذلك لغرامة عدم إضافة طفل بعد انقضاء عام كامل من تاريخ الولادة، حيث تفرض غرامة قدرها 1000 ريال وفق نص نظام الإقامة بالمادرة رقم 61، وسداد قيمة الرسوم من خلال خدمة السداد الآلي، وحول خدمة إضافة مولود من خارج المملكة سنرفق لها شرح مستقل.

أبشر الاحوال حجز موعد

تسجيل الدخول على خدمة حجز موعد الإلكترونية، نجريها من خلال بوابة أبشر الأحوال المدنية، أو من خلال البوابة الرئيسية لموقع أبشر وزارة الداخلية.

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