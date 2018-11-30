حجز قطار الحرمين مكة المدينة وأسعار التذاكر وجدول مواعيد الرحلات وطريقة السداد

موقع حجز قطار الحرمين مكة المدينة المنورة يقدم العديد من الخدمات على رأسها جدول رحلات القطار السريع، وأسعار تذاكر القطار بين محطتي القيام والوصول والمحطات البينية لمدينتي جدة والمدينة الاقتصادية بـ رابغ، وسنشرح طريقة السداد وحجز مقاعد القطار من خلال زيارة رابط موقع حجز قطار الحرمين السريع إلكترونياً، وذلك لأيام التشغيل خلال الفترة الأولية من تشغيل القطار، وسنوضح عدد الحلات اليومية من مكة للمدينة والعكس ومواعيد القيام، وجميعها من الاستفسارات التي تهم المواطنين والمقيمين راغبي الاستمتاع بالسفر عبر منظومة الخطوط الحديدية السعودية الجديدة التي توفر السرعة والراحة والأمان في السفر.

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع قطار الحرمين الشريفين بالفعل، وتم تحديد أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع لتكون هي أيام التشغيل الفعلية خلال الفترة الأولية، حيث من المنتظر زيادة عدد الرحلات اليومية حتى يتم تغطية جميع أيام الأسبوع، ومنح المسافرين خلال هذه الفترة نسبة تخفيض على تذاكر السفر بمقدار 50% لمدة شهرين من تاريخ بداية تشغيل القطار، بعدها سيتم العمل بـ أسعار تذاكر قطار الحرمين الرسمية، وبمسار طوله 450 كيلو متر تقريباً يربط القطار الكهربائي السريع بين مدينيتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، مرورا بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومطار الملك عبد العزيز الدولي، وخصص موقع إلكتروني يتم من خلاله حجز قطار الحرمين مكة المدينة المنورة هناك ميزة سداد قيمة التذكرة واختيار المقعد إلكترونياً.

موقع حجز قطار الحرمين مكة المدينة

الخدمات الإلكترونية التي تم استعراضها بعالية يتم تقديمها للمواطن السعودي والمقيمين والمرافقين وحجيج بيت الله الحرام والمعتمرين وزائري الأمكن المقدسة للحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة، من خلال رابط موقع حجز قطار الحرمين مكة المدينة، ومنه ينمكن الاستفادة من خدمة حجز التذاكر والتعرف على الأسعار بشكل إلكترونيا وفق طريقة السدس التي سنوضحها فيما بعد، بجانب إضافة خدمة اختيار المقعد من بين 417 مقعد بكل قطار كهربائي سريع.

التحالف المشغل لقطار الحرمين أوضح أن المشروع مخطط له استيعاب ونقل حوالي 60 مليون راكب سنوياً، وهو من عوامل المساهمة في مسيرة التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بجانب توفيره خدمة تقلق الضغط على طرق السفر بين مكة والمدينة وجدة، ويحتوى المشروع على 35 قطار بكل قطار 13 عربة، ولاستعراض الخدمات الإلكترونية على رابط موقع حجز قطار الحرمين السريع الموقع مرفق أدناة.

جدول رحلات قطار الحرمين

نشر موقع قطار الحرمين السريع مواعيد الرحلات من مكة ألي المدينة المنورة، والعكس من المدينة إلى مكة مرورا بمحطات جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويبين جدول مواعيد قطار الحرمين توقيت القيام والوصول لكل مدينة من لمحطات الرسمية، مع توضيح أيام العمل خلال الأسبوع وهي الخميس والجمعة والسبت والأحد.

أسعار تذاكر قطار الحرمين للدرجات المختلفة

أحد الخدمات الإلكترونية هي خدمة أسعار تذاكر قطار الحرمين خلال الفترة الترويجية والأسعار الرسمية للدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الإعمال، والتي سيتم التعامل بها بعد انتهاء تلك الفترة وهناك مجموعة من الشروط يجب التعرف عليها وقراءتها من زيارة رابط موقع حجز قطار الحرمين المرفق بعالية.

طريقة حجز مقعد السداد لسعر التذكرة بقطار الحرمين السريع

أوضح موقع حجز قطار الحرمين مكة المدينة المنور طريقة الحجز للمقاعد والسداد لقيمة التذاكر إلكترونياً وفق المخطط المنشور أدناة، بداية من زيارة رابط موقع حجز تذاكر قطار الحرمين السريع وتحديد مسار وتاريخ الرحلة عبر اختيار محطة القيام أو المغادرة ومحطة الوصول، وذلك بعد تسجيل دخول المستخدم من خلال أيقونة تسجيل الدخول، بعدها يتم تحديد عدد التذاكر أو عدد المسافرين والفئات الخاصة بهم من حيث كانوا أطفال رجال نساء، ثم اختيار درجة الحجز من بين الاقتصادية والأعمال، وعر خدم تحديد المقعد يمكن اختيار المقاعد من المتاح عليها الحجز، وستصل رسالة نصية على رقم هاتف المستخدم برقم فاتورة الحجز.

الرسالة النصية التي ستصل على رقم هاتف المستخدم سيكون بها رقم الحجز، وحال الاشتراك في خدمة سداس يتم اختيار رقم المفوتر 120 لسداد قيمة التذاكر التي تم حجزها ثم تصل رسالة إلكترونية تفيد بإتمام الحجز.