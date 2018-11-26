طاقات TAQAT البوابة الوطنبة للعمل | حافز تسجيل الدخول بوابة طاقات للحصول على عمل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية حافز البحث عن عمل TAQAT لمساعدة الباحثين عن العمل من كافة التخصصات في الحصول على وظيفة ملائمة، ووضعت طاقات عدداً من النقاط والمعايير الواجب توفرها للتسجيل في بوابة طاقات للبحث عن عمل على رأسها من تجاوزت أعمارهم الـ35 عاماً، جاءت مبادرة صندوق تنمية الموارد البشرية هذه ضمن سلسلة من الإصلاحات لمساعدة العاطلين رجالاً ونساء من مختلف التخصصات في الحصول على عمل مناسب وتلقي دعم مادي لتسهيل المعيشة، يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول في بوابة طاقات حافز البحث عن العمل.

وفر حافز طاقات البوابة الوطنية للحصول على عمل، وظائف ملائمة لعدد كبير من الشباب والشابات، كما ساعد الكثير في الحصول على عمل آمن وتلقي دعم مادي مناسب للوظيفة وطبيعة العمل، كما سهل على المواطنيين السعوديين وغير السعوديين البحث والحصول على عمل في كافة التخصصات.

حافز تسجيل الدخول بوابة طاقات يستفيد منه حاملي الجنسية السعودية، أو غير السعوديين من أم سعودية، ولتسجيل الدخول في حافز طاقات يتطلب ذلك تسجيل البيانات الشخصية التالية:

للتسجيل الدخول على موقع TAQAT : رابط حافز تسجيل الدخول طاقات

خطوات تسجيل الدخول حافز طاقات البحث عن عمل

وضعت البوابة الوطنية للعمل لائحة من الشروط لاستخدام حافز طاقات للبحث عن عمل وجاءت كما يلي:

يتضمن هذا المستند شروط استخدام البوابة الوطنية للعمل (“شروط الاستخدام”) التي بناءً عليها يمكن استخدام خدمات هذا الموقع [www.TAQAT.sa] (“الموقع”)، سواء بصفتك زائراً أو مستخدماً مسجلاً.

يخضع استخدامك للموقع إلى شروط الاستخدام لذا يُرجى قراءتها بعناية قبل البدء في استخدام خدمات الموقع. كما يتعين طباعة نسخة من هذه الشروط بغرض الرجوع إليها عند الحاجة في المستقبل.

إن استخدامك للموقع يُعد بمثابة تأكيد على قبولك لشروط الاستخدام وموافقتك على الالتزام بها وعلى ما تضمَّنته من أحكام.

وفي حال عدم موافقتك على شروط الاستخدام فيجب عليك الامتناع عن استخدام الموقع.

معلومات عن الموقع

[www.TAQAT.sa] هو موقع إلكتروني يديره صندوق تنمية الموارد البشرية (“الصندوق”)، ويهدُف إلى:

• تمكين أصحاب العمل من إعلان الوظائف الشاغرة والبحث عن مرشحين لتلك الوظائف وتقييمهم.

• تمكين الباحثين عن عمل من إعلان السير الذاتية الخاصة بهم وملفاتهم والبحث عن وظائف وتقييمها.

التعديلات

يجوز للصندوق تحديث الموقع من وقت لآخر، كما يجوز له تغيير محتوى الموقع من وقت لآخر وفق تقديره. كذلك يجب مراعاة أن محتوى الموقع قد لا يكون محدّثاً في جميع الأوقات.

كما لا يضمن الصندوق خلو الموقع أو أي من محتوياته من أي خطأ أو معلومات غير صحيحة.

الدخول على الموقع

لا يضمن الصندوق بقاء الموقع أو أي من محتوياته متاحاً دائماً أو متاحاً من غير انقطاع. كما أن الدخول للموقع مسموح بشكل مؤقت. ويجوز للصندوق تعليق أو سحب أو ايقاف أو تغيير كامل الموقع أو أي جزء منه دون إشعار مسبق. كما أن الصندوق لا يتحمل أية مسئولية تجاهك في حال عدم توفر الموقع لأي سبب من الأسباب في أي وقت أو لأية فترة.

وتقع على عاتقك مسئولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتمكن من الدخول على الموقع.

كما تقع على عاتقك أيضاً مسئولية التأكد من التزام جميع مستخدمي الموقع المستخدمين لشبكة الإنترنت الخاصة بك لشروط الاستخدام.

الموقع موجه للأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية. وبناءً على ذلك فإن الصندوق لا يؤكد بأن محتوى الموقع مناسب للأشخاص المقيمين في أماكن أخرى. ويجوز للصندوق قصر توافر الموقع أو أي من خدماته على أي شخص أو منطقة جغرافية في أي وقت. وفي حال رغبتك بدخول الموقع من خارج المملكة العربية السعودية فإنه يمكنك القيام بذلك على مسؤوليتك الخاصة.

حسابك وكلمة المرور الخاصة بك

في حال تزويدك أو اختيارك لاسم المستخدم أو كلمة المرور أو أية معلومة أخرى كجزء من الإجراءات الأمنية الخاصة بالموقع، فيجب عليك التعامل مع هذه المعلومات على أنها معلومات سرية. وبناءً على ذلك يجب الامتناع عن الإفصاح عنها إلى أي شخص.

يجوز للصندوق بحسب ما يراه مناسباً تعطيل اسم المستخدم أو كلمة المرور في أي وقت، سواء كانت من اختيارك أو مخصصة لك، وذلك في حال عدم الالتزام بأي من أحكام شروط الاستخدام.

كما يجب عليك إشعار الصندوق فوراً عبر [[email protected]] في حال معرفتك أو اشتباهك أن اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك معروفة لشخص غيرك.

حقوق الملكية الفكرية

يمتلك الصندوق كافة حقوق الملكية الفكرية للموقع ومحتوياته. وهذه الحقوق محمية بالقوانين والمعاهدات ذات العلاقة. وجميع هذه الحقوق محفوظة.

يُسمح بطباعة نسخة واحدة أو تحميل مقتطفات من أي صفحة من الموقع للاستخدام الشخصي، ويمكن إبلاغ أشخاص آخرين عن موقعنا.

يجب الامتناع عن تعديل النسخ الورقية أو النسخ الرقمية لأي مواد سبق طباعتها أو تحميلها بأي شكل من الأشكال، وكذلك الامتناع عن استخدام أي رسوم توضيحية أو صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو أي رسوم بشكل منفصل عن أي نص مرافق.

ويجب أن توضح أن الصندوق (أو أي شخص آخر ذي علاقة) هو مالك الحقوق الفكرية.

لا يحق استخدام أي جزء من محتوى الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الصندوق.

في حالة طباعة أو نسخ أو تنزيل أي جزء من الموقع بشكل يخالف شروط الاستخدام فسيتم فوراً مصادرة الحق في استخدام الموقع، إضافة إلى وجوب إعادة أو تدمير أي نسخ من المواد التي تم الحصول عليها.

عدم الاعتماد على المعلومات

محتويات الموقع مقدمة كمعلومات عامة فقط. وعليه، فإنها لا ترتقي إلى مستوى المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. وبناءً على ذلك، تقع على عاتقك مسئولية التأكد من الاستفادة من خدمات الموقع بما يناسب احتياجاتك.

عدم الاعتماد على المعلومات

محتويات الموقع مقدمة كمعلومات عامة فقط. وعليه، فإنها لا ترتقي إلى مستوى المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. وبناءً على ذلك، تقع على عاتقك مسئولية التأكد من الاستفادة من خدمات الموقع بما يناسب احتياجاتك.

حدود المسئولية

لا يتحمل الصندوق أية مسؤولية تجاه أي مستخدم عن أية خسارة أو ضرر ، حتى لو كانت تلك الأضرار أو الخسائر متوقعة أو ناشئة من إحدى الأسباب التالية:

• استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه.

• استخدام الموقع أو الاعتماد على أي محتوى معلن أو معروض عليه.

ولا يتحمل الصندوق أية مسئولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن فيروس أو هجوم منع الخدمة الموزعة أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التقنية والتي قد تصيب أجهزة الكمبيوتر أو برامج الكمبيوتر أو البيانات أو مواد المِلكية الخاصة الأخرى نتيجة استخدام الموقع أو نتيجة تحميل أي محتوى من الموقع أو من أي موقع آخر مرتبط بالموقع.

كما لا يتحمل الصندوق أية مسئولية عن محتويات المواقع المرتبطة بالموقع أو التي تظهر روابطها في الموقع. ولا يجب تفسير أو اعتبار هذه الروابط على أنها تحمل للصندوق لمسؤولية عن محتوى ذلك الموقع. وبناءً على ذلك، فإن الصندوق لا يتحمل أية مسئولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ من استخدام تلك الروابط أو المواقع.

تحميل محتوى على الموقع

في حالة استخدام إحدى الخصائص التي تتيح تحميل محتوى على الموقع أو التواصل مع مستخدمي الموقع الآخرين، فإنه يجب الالتزام بعدم تحميل أي مواد تحتوي على ما يخالف أي أنظمة أو تعليمات مطبقة والامتناع كذلك عن تحميل أي مواد قد تضر بالموقع أو محتواه.

لن يكون المحتوى الذي تقوم بتحميله على الموقع ذا طبيعية سرية أو ملكية خاصة، وسيكون للصندوق الحق الكامل في استخدامه بالطريقة التي يراها بما في ذلك منح المستخدمين الآخرين حق الإطلاع عليه واستخدامه.

وفي حال ادعاء أي طرف ثالث أن أي محتوى تم نشره أو تحميله من قبلك على الموقع يشكل انتهاكاً لحقوق ملكيته الفكرية أو حقه في الخصوصية فإنه يحق للصندوق الإفصاح عن هويتك. كما يخلي الصندوق مسئوليته تجاه أي طرف ثالث عن أي محتوى يتم نشره أو تحميله.

ويحق للصندوق كذلك حذف أي محتوى يتم نشره على الموقع إذا كان المحتوى المنشور لا يتوافق مع شروط الاستخدام.

كما أن وجهات نظر المستخدمين الآخرين للموقع لا تمثل وجهات نظر الصندوق.

الاستخدام المحظور

يُسمح باستخدام الموقع فقط للأغراض المشروعة وعليه فإنه يُمنع استخدام الموقع:

• بأي طريقة تكون مخالفة لأي من القوانين واللوائح الداخلية أو الدولية المعمول بها.

• بأي طريقة غير شرعية أو احتيالية، أو تنطوي على أي غرض أو أثر غير شرعي أو احتيالي.

• لغرض إلحاق الضرر أو محاولة إلحاق الضرر بالغير بأية طريقة.

• لنقل أو التكليف بإرسال أي إعلانات أو مواد دعائية غير مطلوبة أو غير مصرح بها أو أي شكل آخر من أشكال الحث أو التسويق.

• بقصد نقل أية بيانات أو إرسال أو تحميل أية مواد تحتوي على فيروسات أو مواد أو برامج ضارة من أي نوع أو رمز كمبيوتر مماثل مصمَم ليؤثر سلباً على تشغيل أي برامج أو أجهزة كمبيوتر.

كما أنك تلتزم بالآتي:

• عدم إعادة إنتاج أو تكرار أو نسخ أو إعادة بيع أي جزء من الموقع بطريقة مخالفة لأحكام شروط الاستخدام.

• عدم الدخول غير المصرح به أو التدخل أو إلحاق الضرر أو تعطيل:

• أي جزء من الموقع.

• أي معدات أو شبكة يكون الموقع مخزناً عليها.

• أي برامج مستخدمة في تقديم الموقع.

• أي معدات أو شبكة أو برامج مملوكة أو مستخدمة من قبل أي طرف ثالث.

وإضافة لما سبق فإنك توافق أيضاً على عدم استخدام الموقع بأي طريقة تهدف إلى إلحاق الضرر أو تعطيل أو إثقال أو إضعاف أي خادم أو شبكة (شبكات) مربوطة بخادم الموقع أو التدخل في استخدام أي طرف آخر للموقع أو استمتاعه به. ولا يحق لك كذلك محاولة الدخول غير المصرح به على الموقع أو على أي حسابات أخرى أو أنظمة كمبيوتر أو شبكات مرتبطة بخادم الموقع من خلال القرصنة أو اختراق كلمة المرور أو أي وسيلة أخرى. فضلاً عن أنه لا يحق لك الحصول أو محاولة الحصول على أي مواد أو معلومات مخزنة على الموقع أو خوادم الموقع أو أجهزة الكمبيوتر المرتبطة به من خلال أي وسيلة غير متاحة من خلال الموقع.

وتوافق كذلك على عدم حذف أو تحميل أي محتوى من الموقع بكميات كبيرة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي قائمة أو دليل مستخدمين محمل على النظام أو الكتب الإلكترونية أو منشورات المستخدم أو معلومات المستخدمين. إضافة إلى موافقتك على الامتناع عن تحريف أو محاولة تحريف هويتك أثناء استخدامك للموقع.

الخدمات التفاعلية

يجوز للصندوق من وقت لآخر القيام بتقديم خدمات تفاعلية على الموقع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• دورات على الإنترنت.

• غرف محادثة.

• لوحات إعلانات.

• منتديات مناقشة.

(ويشار إليهم مجتمعين باسم “خدمة تفاعلية”).

عند تقديم أية خدمة تفاعلية، ستُقدم معلومات واضحة عن نوع الخدمة التفاعلية المقدمة، وما إذا كانت مقيدة (سواء كان على المستوى الإنساني أو الفني).

وفيما يتعلق بالمخاطر المحتملة بالنسبة للمستخدمين (وخاصة الأطفال) من قبل أطراف ثالثة والمرتبطة باستخدام أي خدمة تفاعلية مقدمة على الموقع، فإن الصندوق سيقيم تلك المخاطر وسيُقرر في كل حالة بناءً على التقييم ما إذا كان من المناسب تقييد تقديم الخدمات ذات الصلة في ضوء تلك المخاطر (بما في ذلك اختيار نوع القيد المستخدم).

ومع عدم الإخلال بما سبق، فإنه لا يقع على عاتق الصندوق أي التزام بالإشراف على أو مراقبة أو تعديل أي خدمة تفاعلية مقدمة على الموقع، كما يُستبعد صراحة مسئولية الصندوق عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن استخدام أي خدمة تفاعلية من قبل أي مستخدم سواء كانت تلك الخدمة مقيدة أم لا.

ويلزم للقُصَّر من مستخدمي الخدمة التفاعلية حصولهم على موافقة أحد والديْهم أو ولي الأمر قبل استخدامهم لتلك الخدمة. وباعتبار أن التقييد لا يجب أن يُعتد بها كضمان كافي للحماية فإنه يُنصح بأهمية تواصل الآباء والأمهات الذين يسمحون لأطفالهم باستخدام الخدمة التفاعلية مع أطفالهم وذلك للتأكد من سلامة استخدام أطفالهم للإنترنت. كما ينبغي أن يكون القُصَّر الذين يستخدمون أي خدمة تفاعلية على دراية بالمخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها جرَّاء استخدامهم لها.

معايير المحتوى

تنطبق معايير المحتوى هذه على جميع المواد التي يشارك بها مستخدمي الموقع (والتي يُشار إليها فيما بعد بـ “المشاركات”)، وأية خدمات تفاعلية مرتبطة بها.

وعليه عند قيامك بالمشاركة في الموقع من خلال تحميل المواد أو الكتابة أو غير ذلك، فيجب عليك الـتأكد من أن مشاركتك تستوفي الشروط الآتية:

• أن تكون دقيقة وتعكس الواقع.

• ألا تعارض الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

• ألا تنطوي على تشهير بأي شخص.

• ألا تتضمن أي مواد فاحشة أو عدائية أو تحريضية أو تحث على الكراهية.

• ألا تتضمن أي مواد تتعلق بأنشطة سياسية أو طائفية أو حزبية.

• ألا تتضمن أي إعلانات أو أي شكل من أشكال التسويق التجاري.

• ألا تتضمن أي مواد إباحية.

• ألا تُحرض على العنف.

• ألا تُشجع التمييز على أساس العرق أو الإعاقة أو العمر.

• ألا تنتهك أي حق من حقوق النشر أو حقوق قواعد البيانات أو العلامات التجارية لأي شخص آخر.

• ألا تنطوي على خداع أي شخص.

• ألا تنطوي على الإخلال بأي التزام تجاه طرف ثالث.

• ألا تُشجع على أي نشاط غير قانوني.

• ألا تنطوي على تهديد أو إساءة معاملة أو اختراق خصوصية الآخرين، أو تتسبب في إزعاج أو مضايقة أو إثارة مشاعر قلق غير مرغوبة.

• ألا تنطوي على مضايقة أو إرباك أو إحراج أو إنذار أو إزعاج أي شخص آخر.

• ألا تُستخدم لانتحال شخصية أي شخص، أو تحريف هويتك أو هوية انتمائك لأي شخص آخر.

• ألا تُعطي الانطباع بأنها صادرة من الصندوق، إذا لم تكن الحالة كذلك.

• ألا تدعو أو تشجع أو تدعم أي فعل غير مشروع مثل -على سبيل المثال لا الحصر- التعدي على حقوق النشر أو إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر.

التعليق والإنهاء

ستُحدَد حالات الإخلال بشروط الاستخدام وفق تقدير الصندوق. وفي حال ثبوت أي إخلال فستُتخذ الإجراءات التي يرى الصندوق أنها مناسبة.

وقد يؤدي عدم الالتزام بشروط الاستخدام إلى القيام باتخاذ كافة أو أي من الإجراءات التالية:

• السحب الفوري أو المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام الموقع.

• الإزالة الفورية أو المؤقتة أو الدائمة لأي منشورات أو مواد قمت بتحميلها على الموقع.

• توجيه تحذير لك.

• اتخاذ إجراءات نظامية تجاهك لتعويض الصندوق عن كافة التكاليف والأضرار الناتجة عن الإخلال بشروط الاستخدام (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التكاليف الإدارية والقانونية).

• اتخاذ إجراءات نظامية أخرى تجاهك.

كما لا يتحمل الصندوق أي مسئولية عن الإجراءات المتخذة رداً على الإخلال بشروط الاستخدام الخاصة بالصندوق. كما أن الإجراءات المتبعة في حالات الإخلال والموضحة أعلاه ليست مقتصرة على ما تم ذكره حيث يمكن اتخاذ أي إجراء آخر قد يراه الصندوق مناسباً.

منشورات المستخدم

بمجرد تقديم أو توزيع منشورات المستخدم الخاصة بك، فإنك تؤكد وتقر وتتعهد بأن: (1) لديك الحقوق و/أو التراخيص و/أو الموافقات و/أو التصاريح اللازمة لإعادة إنتاج ونشر منشورات المستخدم، وأنك تمنح الصندوق ومستخدمي الموقع صلاحية إعادة إنتاج وتعديل ونشر واستخدام وتوزيع منشورات المستخدم الخاصة بك. (2) تقديمك لمنشورات المستخدم الخاصة بك واستخدام الصندوق والغير لها لن يؤدي إلى أي اعتداء على أو إخلال بحقوق أي طرف ثالث. وعليه فإنه تقع على عاتقك المسئولية المترتبة عن منشورات المستخدم الخاصة بك والعواقب المترتبة على نشرها.

عند استخدام الموقع فإنك تدرك أنك ستصادف منشورات مستخدمين صادرة من مجموعة متنوعة من المصادر، وعليه يُخلي الصندوق و المستخدمين الآخرين كافة مسئولياتهم عن دقة أو فائدة أو موثوقية تلك المنشورات. وكذلك تدرك وتقر بأنك قد تصادف منشورات مستخدمين غير دقيقة أو عدائية أو تشهيرية أو غير لائقة أو غير مرغوب فيها، وعلى ذلك فإنك توافق على التنازل وتتنازل عن أي حقوق أو تعويضات لك أو قد تكون لك ضد الصندوق. كما لا يُصادق الصندوق على أي منشورات مستخدمين أو أي رأي أو توصية أو نصيحة يتضمنها الموقع. ولا يقع على عاتق الصندوق أي التزام بمراقبة أي منشورات ينشرها المستخدمون أو أي اتصالات أخرى يقوم بها المستخدمون من خلال الموقع.

ومع ذلك، يحق للصندوق مراجعة منشورات المستخدم وممارسة التقدير المطلق في تعديل أو إزالة، كلياً أو جزئياً، أي منشورات مستخدمين في أي وقت ولأي سبب من الأسباب. ومع عدم الإخلال بما سبق، فإنه عند تلقي إشعار من أي مستخدم أو مالك محتوى يُدّعى فيه أن منشورات أحد المستخدمين لا تتوافق مع شروط الاستخدام فإنه يحق للصندوق التحقق من هذا الادعاء وتحديد وجوب إزالة منشورات ذلك المستخدم وهو الحق الذي يحتفظ الصندوق به في أي وقت ودون سابق إنذار.

بمجرد تقديم أو توزيع منشورات المستخدم الخاصة بك، فإنك تمنح الصندوق حقاً وترخيصاً غير حصري وقابلاً للترخيص من الباطن وللنقل والتنازل ومدفوعاً بالكامل وخالياً من الرسوم ودائماً ولا رجعة فيه وذلك لاستضافة أو نقل أو عرض أو تنفيذ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو توزيع أو إعادة توزيع أو إعادة ترخيص أو استخدام أو توفير أو استغلال منشورات المستخدم الخاصة بك، كلياً أو جزئياً، بأي شكل من الأشكال عبر الانترنت أو وسائل الإعلام أو أية قنوات أخرى (المعروفة الآن أو التي يتم تطويرها لاحقاً).

بمجرد تقديم أو توزيع منشورات المستخدم، فإنك بهذا تمنح كل مستخدم للموقع ترخيصاً غير حصري بالدخول واستخدام منشورات المستخدم الخاصة بك والمتعلقة باستخدامه الشخصي للموقع.

الفيروسات

لا يضمن الصندوق أمان أو خلو الموقع من الشوائب أو الفيروسات.

كما تقع على عاتقك مسئولية ترتيب تقنية المعلومات وبرامج الكمبيوتر ومنصة العمل الخاصة بك من أجل الدخول على الموقع. ويتوجب عليك استخدام برامج الحماية من الفيروسات الخاصة بك.

ويجب عدم إساءة استخدام الموقع من خلال القيام عمداً بإدخال فيروسات أو برامج أو مواد من أي نوع قد تكون ضارة من الناحية التقنية. كما يجب عدم محاولة الدخول غير المصرح به على الموقع أو الخادم المخزن عليه الموقع أو أي خادم أو كمبيوتر أو قاعدة بيانات مربوطة بالموقع. ويجب كذلك عدم مهاجمة الموقع من خلال هجوم حجب الخدمة أو هجوم حجب الخدمة الموزعة. وسيترتب عن خرق هذه الأحكام إيقاف حقك في استخدام الموقع على الفور فضلاً عن ارتكاب جريمة جنائية بموجب الأنظمة ذات العلاقة والتي بناءً عليها سيقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

الربط بالموقع

– يُسمح بإنشاء رابط اتصال بالصفحة الرئيسية للموقع، بشرط إنشاؤه بطريقة صحيحة وقانونية وعلى نحو لا يُضر بسمعة الصندوق أو يؤدي إلى إساءة استغلال الموقع.

– يجب عدم إنشاء رابط اتصال بالموقع على نحو يوحي بوجود أي شكل من أشكال الشراكة أو الموافقة أو التأييد من جانب الصندوق.

– يجب عدم إنشاء رابط للاتصال بين الموقع وأي موقع آخر غير مملوك من قبلك.

– يجب عدم وضع إطار للموقع على أي موقع آخر، كما لا يحق إنشاء رابط اتصال لأي جزء من الموقع غير الصفحة الرئيسية.

– يحق للصندوق سحب تصريح رابط الاتصال مع الموقع دون إشعار.

– يجب التزام الموقع المربوط بالموقع من كافة النواحي بمعايير المحتوى المنصوص عليها في شروط الاستخدام.

– في حال الرغبة باستخدام أي محتوى على الموقع، باستثناء ما هو مبين أعلاه، يرجى التواصل على [[email protected]].

روابط وموارد الأطراف الثالثة المتاحة على الموقع

في حال احتواء الموقع على روابط اتصال لمواقع وموارد أخرى مقدمة من أطراف ثالثة فإنه يتم توفير هذه الروابط لغرض الإطلاع فقط. كما أن محتويات تلك المواقع أو المصادر لا تقع في نطاق سيطرة الصندوق.

التعويض

في حال حدوث أي مطالبات أو دعاوى أو مطالب يرفعها طرف ثالث وتكون متعلقة أو ناشئة عن أو ناتجة من، بأي شكل من الأشكال، استخدامك للموقع بما في ذلك أية مسئولية أو مصاريف تنشأ من أي وجميع المطالبات والخسائر والأضرار (الفعلية والتبعية) والدعاوى والأحكام وتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة أياً كان نوعها وطبيعتها، فإنك توافق على تعويض الصندوق والجهات التابعة له والمنتسبة إليه ومسئوليه وأعضاء مجلس إدارته ووكلائه وموظفيه.

القانون المعمول به

تخضع شروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وللاختصاص الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية.

العلامة التجارية

جميع العلامات التي تظهر على الموقع هي ملك لأصحابها. ولا يجوز استخدام أي من هذه العلامات أو أي من أشكالها المختلفة دون الحصول على الموافقات اللازمة.

ولا يتضمن الموقع ما ينبغي أن يُفسر على أنه يمنح ضمناً أي ترخيص أو حق في استخدام أي علامة معروضة على الموقع دون الحصول على الموافقات اللازمة.

الاتصال بالصندوق

للاتصال بالصندوق الرجاء مراسلة البريد الإلكتروني [[email protected]].

شكراً لزيارة الموقع.