حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية 1440| طريقة استخدامها لمعرفة قيمة الاستحقاق

رابط حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية للتعرف علي ضوابط الدعم وقيمة الاستحقاق المقدرة من جانب برنامج حساب المواطن للمواطنين الواردة أسماؤهم ضمن المستحقين لمبالغ دعم دفعات حساب المواطن، وقد أعلن حساب المواطن سابقاً عن آلية احتساب قيمة الاستحقاق أو العوامل المؤثرة في حساب القيمة المقدرة للمواطن المستحق، حيث يعني مبلغ الاستحقاق بأنه هو المبلغ المستحق للأسرة أو الفرد المستقل والذي سيتم إيداعه في الحساب البنكي الرئيسي للمستفيد، كما نوفر لحضراتكم طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الآلية، وطريقة تقديم اعتراض، وشروط حساب المواطن عبر نجوم مصرية.

طريقة استخدام حاسبة دعم حساب المواطن الآلية

أتاح البرنامج آلة حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الاستحقاق وفقاً لحالة كل شخص، حيث تختلف قيمة الدعم المقدم من البرنامج بحسب إجمالي دخل الأسرة الشهري وعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين لرب الأسرة، وتتم مراجعة الدعم كل ثلاثة أشهر بهدف مواكبة التأثيرات المحتمل حدوثها جراء الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية بعد إتمام الخطوات التالية:

الدخول إلي بوابة حساب المواطن الإلكترونية لاستخدام حاسبة دعم حساب المواطن .

الإلكترونية لاستخدام حاسبة دعم حساب المواطن . ستجد أيقونة الحاسبة التقديرية لحساب المواطن باللون الأخضر.

قم بالضغط علي أيقونة الحاسبة.

وينبغي قبل احتساب قيمة الاستحقاق الإجابة علي السؤالين الآتيين (هل أنت مُسجل في البرنامج، هل أنت مستقل/رب أسرة).

في حال كنت مسجلاً رب أسرة، فسيظهر لك عدد تابعيك أكثر من 18 عام، وعدد التابعين أقل من 18 عام إن وجدوا، ومجموع إجمالي دخل الأسرة.

في حال كنت مُسجلاً كفرد مستقل، فتجد خانة خاصة لإدخال إجمالي الدخل الشهري، ويجب إدخال مجموع الدخل كما أفصحت عنه عبر بوابة حساب المواطن، إلي جانب التأكد من نتائج الأهلية، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي طريقة استخدام حاسبة دعم حساب المواطن 1439.

بوابة حساب المواطن دخول

تتيح بوابة حساب المواطن دخول الموقع الإلكتروني من أجل التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ دعم البرنامج للدفعة الرابعة، وسيتم صرف أو نزول حساب المواطن لمبالغ الدعم بعد إعلان نتائج الأهلية ضمن الدفعة الثالثة للمكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 10 يناير 2018 في تاريخ 10 فبراير 2018، ومن خلال نجوم مصرية يمكنكم التعرف علي شروط حساب المواطن، وطريقة تقديم الاعتراض علي حساب المواطن، واستعلام أسماء المقبولين في حساب المواطن فور الإعلان عن الدفعة الجديدة، من خلال الرابط الرسمي التالي لدخول البوابة الرسمية.

وقد تم الإعلان من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي عن أنه في حال واجه المواطن أية مشاكل مع البنك الذي يتعامل معه، فيمكنه التواصل مع المؤسسة من خلال قناة الاتصال علي الرقم 8001256666 أو من خلال رفع شكوي عبر موقع SAMA الإلكتروني للمؤسسة، كما أعلنت المؤسسة أنه لا يجوز الحجز علي مبالغ الدعم، ووجهت البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ حساب المواطن، ويمكنكم استخدام حاسبة دعم حساب المواطن الآن من خلال الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: تم الإعلان من قبل البرنامج عن إتاحة نتائج دراسة أهلية حساب المواطن المتعلقة بالدورة الثالثة، حيث يستطيع المُسجلين في البرنامج الإطلاع علي نتائج الأهلية من خلال اتباع الرابط الرسمي لدخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa المرفق، ثم الدخول إلي قائمة دراسة الأهلية للتعرف علي نتائج الأهلية سواء كنت مؤهلاً أو غير مؤهل أو لم تتم دراسة حالة الأهلية، كما يمكنكم أيضاً استخدام آلة حاسبة دعم حساب المواطن عبر موقع البرنامج الإلكتروني.

تقديم الاعتراض علي حساب المواطن

بعد الإعلان عن إتاحة نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الثالثة، وقيام المستفيدين بإجراء عملية الاستعلام عن حساب المواطن، فقد أعلن البرنامج عن استقباله لطلبات الاعتراض علي حساب المواطن، وذلك للمواطنين المُسجلين في البرنامج غير المؤهلين للحصول علي دعم البرنامج، وعند قبول الاعتراض المقدم من المُعترض، فسيتم صرف حساب المواطن للقيمة المستحقة للمستفيد المعترض بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم إصدار نتائج دراسة الأهلية، حتي تاريخ يوم قبول الاعتراض بحد أقصي 5 أشهر، ومن خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية بإمكانكم التعرف علي قيمة الاستحقاق قبل تقديم الاعتراض من خلال حاسبة دعم حساب المواطن الآلية.

تحديث: كشف برنامج حساب المواطن 1440 رسمياً بأنه عند مراجعة بيانات حساب المواطن، فقد تم الكشف عن وجود بعض المواطنين المستحقين لم يقوموا بالإفصاح عن بياناتهم المتعلقة بالدخل بصورة دقيقة، وقد كان نتيجة ذلك هو حدوث تأثير علي مقدار الاستحقاق المقدم من البرنامج، وقد قام البرنامج بالتواصل معهم من أجل تحديث حساب المواطن، كما تتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية تقديم شكوي علي قيمة الاستحقاق بعد مرور خمسة أيام، يمن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم الاستفادة من حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية بعد إيداع المستحقات اليوم.

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حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر 2018

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على قيمة الاستحقاق المُقدرة ضمن الدفعة الثانية عشر للمواطنين المستحقين لدعم البرنامج ممن لديهم اعتراضاً على القيمة المستحقة لهم، ويتم تقديم اعتراض حساب المواطن بعد التأكد من المبلغ المودع في حساب المستحق البنكي ومطابقته بالمبلغ الموجود على البوابة الرسمية للبرنامج، ومن ثم التعرف على قيمة الدعم المستحقة باستخدام حاسبة دعم حساب المواطن الإلكترونية.

تحديث 30 نوفمبر 2018: أعلن برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي حساب المواطن تويتر عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر الخاصة بشهر ديسمبر 2018، وللتحقق والتعرف على نتيجة أهلية المُسجلين في برنامج حساب المواطن، يمكنكم دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية صفحة دراسة الأهلية، ويجب العلم بأنه سيتم انتهاء التسجيل للمواطنين الغير مسجلين بالبرنامج ولم يحصلوا على الدعم خلال الدفعات السابقة، من أجل الحصول على مبالغ دعم دورة استحقاق شهر يناير 2019 مع نهاية يوم الصرف والإيداع المذكور، وتتيح البوابة حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.