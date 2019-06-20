حاسبة دعم الصندوق العقاري لحساب مقدار الدعم النقدي والأقساط الشهرية

خدمة حاسبة دعم الصندوق العقاري الجديدة التي اطلقها صندوق التنمية العقارية في السعودية من اجل أن يستطيع مستفيدي القروض التمويلية حساب قيمة مقدار الدعم النقدي وحساب الأقساط الشهرية التي سوف يحصلون عليها المقترضين، حيث تسعي منظومة الدعم السكني بالمملكة العربية السعودية لتوفير كافة السبل والوسائل من اجل ان يستطيع المستفيدون الاختيار بين المنتجات التمويلية وكذلك السكنية المناسبة للمستفيدين، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط حاسبة الصندوق العقاري المدعوم من اجل حساب التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري redf.gov.sa.

حاسبة دعم الصندوق العقاري

المشرف العام على صندوق التنمية العقارية دعي جميع المستفيدين بالدخول علي حاسبة التمويل المدعوم من الصندوق العقاري من خلال الرابط الإلكتروني التالي حاسبة الدعم من الصندوق العقاري وذلك من اجل معرفة قيمة مقدار التمويل الإجمالي وكذلك مدد دفع الأقساط الشهرية التي سوف تتم تقسيطها شهريا، بالإضافة توفر مصفوفة الدعم الجديدة إمكانية إضافة أعداد أفراد الأسرة لكي معرفة الدفعة الشهرية التي سوف تحصل عليها وكذلك الدفعة التي سيتم سدادها شهريا.

يجب علي المستفيد الدخول علي رابط حاسبة الصندوق العقاري الجديدة الرابط الإلكتروني الموضح لكم بعالية من اجل الاطلاع علي قيمة الدعم الجديدة حيث توفر ألية احتساب قيمة القرض المدعوم من الصندوق السعودي فبمجرد أدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق يمكن الوصول لأدق البيانات للتعرف علي قيمة القروض العقارية بأقل نسبة في دفع الأقساط الشهرية.

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