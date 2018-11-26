حاسبة حساب المواطن السعودي والحصول على الدعم للأفراد والأسر المستحقة ونتائج الأهلية والاستحقاق للدفعة الجديدة

حاسبة المواطن التقديرية، أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول على دعم نقدي للأسر المستحقة من خلال حاسبة حساب المواطن السعودي، يتم ذلك عن طريق تقديم مبلغ نقدي للأسر نهاية كل شهر، هذا وقد حصلت الأسر المستحقة على الدفعة الأولى من الدعم النقدي في حاسبة المواطن بعد حساب الدعم النقدي المستحق عن طريق خدمة حاسبة المواطن الإلكترونية لمعرفة الدعم المالي المستحق للأسر المشمولة في الدعم.

حاسبة المواطن

تقوم الأسر المستحقة للدعم في حاسبة حساب المواطن بمعرفة المبلغ المستحق، من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمواطن والتي تعتمد على ثلاث عوامل رئيسية تعتمد عليها حاسبة حساب المواطن لتحديد الدفعة المالية، هذا وقد تم إصدار الدفعة الأولى من حساب المواطن، على تُصدَر الدفعات الثانية والثالثة في المواعيد المقررة.

وفيما يتعلق بالعوامل التي تعتمد عليها حاسبة حساب المواطن الإلكترونية لتحديد الدفعة المالية المستحقة، فهي تشمل ما يلي:

دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

عدد أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام.

لمعرفة قيمة الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن من خلال رابط حاسبة المواطن التالي: www.ca.gov.sa

وشملت الدفعة الأولى من حاسبة حساب المواطن، مستحقي الدعم الذين قاموا بالتسجيل في حساب المواطن قبل 18 نوفبر، بينما تشمل الدفعات الثانية والثالثة الأفراد الذين سجلوا بعد التاريخ المذكور.

هذا ويمكنك التعرف على موعد صرف حساب المواطن

حساب المواطن السعودي

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أصحاب الدخول المستفيدين من حساب المواطن السعودي، جاء ذلك طبقاً للحد الأدنى للدخل كما يلي:

المواطنين محدودي الدخل والذين تبلغ رواتبهم بين 0 إلى 8699 ريال سعودي.

المواطنين متوسطي الدخل الذين تتراوح رواتبهم بين 8700 إلى 15299.

أصحاب الدخل فوق المتوسط الذين تتراوح رواتبهم بين 15300 إلى20159، ومن يزيد دخله عن المبالغ المذكورة فلن يشمله دعم حساب المواطن السعودي.

هذا وقد تم إطلاق برنامج حساب المواطن ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموسعة التي قامت بها المملكة من أجل تحسين أوضاع الأفراد والأسر خاصة محدودي الدخل، ونوهت على ضرورة التسجيل للاستفادة من الدعم المقدم في يناير 2019 القادم.

هذا ويختلف قيمة الدعم المقدم للمواطن من خلال حساب الموطن السعودي باختلاف قيمة الدخل وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى سن الأفراد داخل الأسرة الواحدة، على أن يستفيد من حساب المواطن السعودي أي مواطن سعودي غير متزوج ذكر أو أنثى باختلاف حالته الاجتماعية متزوجاً أو أعزباً أو مطلقاً أو أرملاً، الزوجة السعودية لمواطن أجنبي، أو الزوجة الأجنبية لمواطن سعودي وأفراد الأسرة التابعة لهم.

نتائج الأهلية والاستحقاق حساب مواطن الدفعة الثالثة عشر

تم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات مستفيدين الدفعة الثالثة عشر من حساب مواطن، هذا وينتظر عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للحصول على الدعم المادي في شهر أكتوبر الماضي الإعلان عن موعد استلام الدفعة الثالثة عشر من حساب مواطن ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني المرفق أعلاه.