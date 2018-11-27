حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الثالثة عشر من الدعم

قد تم الإعلان عبر موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa ، أنه سوف يتم إغلاق التسجيل علي جميع المستحقين الدفعة العاشرة، وقد تم الإعلان عبر حساب المواطن الموقع الالكتروني أنه سوف يتم صرف بدل الدفعة العاشرة يوم العاشر من سبتمبر للعام الجاري 2018 ، ويسهل موقع البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن حاسبة الدعم من أجل إظهار طريقة حساب القيمة النهائية لما يستحقه عائل هذه الأسرة، وذلك كله يكون تحت مسمي الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، وسوف يتمكن الجميع من التسجيل علي حساب المواطن من أجل مستحقي الدفعات القادمة وتحديث بيانتهم الخاصة بهم، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية وعبر هذا المقال بنشر جميع المستجدات ونشر الرابط الرئيسي للبوابة الالكترونية، وهذا من أجل التسجيل وتقديم الاعتراض والشكاوي.

حساب المواطن الموقع الالكتروني

ومن الجدير بالذكر أنه لعدم ثبات قيمة بدل حساب المواطن الشهري، وقد تم التوضيح من خلال تصريحات سابقة تم الإعلان عنها عبر وزير العمل والمدير العام لبرنامج حساب المواطن الموقع الالكتروني، ووفق ما أوضحته السياسات فسوف يتم خضوع الية الصرف للتقييم كل 3 شهور وهذا كله من شروط استحقاق الدعم، وقد تم التأكيد علي هذا كله من أجل الاستمرار في التسجيل عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، ويلزم علي الجميع تحديث جميع البيانات الخاصة بهم من أجل المستجدات التي تحدث.

شرح تسجيل الدخول البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

وعند قبول الشكاوي سوف يتم صرف قيمة الدعم التي تستحق للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى، ومن ناحية أخرى فقد دعا برنامج حساب المواطن الذين تم تسجيلهم حتى يتم الإستفادة من الحاسبة التقديرية التي تم توفيرها في البوابة الإلكترونية، ومن خلال البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa يوجد طريقة شرح تسجيل الدخول علي البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن السعودي، وهذا كله من خلال الرابج الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنــــــــــا ، تضمن الإعلان عن سياسات برنامج حساب المواطن تحديد موعد صرف أول بدل، وهو ما سيصحبه إطلاق برنامج حاسبة حساب المواطن لتحديد قيمة البدل أو مبلغ الدعم الذي يستحقه الفرد.

تحديث : 10-10-2018 : إيداع حسب المواطن للمستحقين بالدفعة العاشرة من اجتاز اختبار الأهلية والاستحقاق، ويمكن الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي واستعلام قيمة الاستحقاق من الحاسبة التقديرية، ومقارنة قيمة البدلات مع ما وضع في الحساب البنكي للمستفيد.

نرفق قريبا الإحصائيات الرسمية والتي سيعلنها موقع حساب المواطن 2018 ، حيث تم نشر النتائج الإحصائية لصرف الدفعات السابقة من البدلات وذلك لتوضيح إجمالي الاستحقاق، وقريب سيتم الإعلان عن تفاصيل الدفعة التاسعة والتي سنرفقها لكم..

نرفق قريبا الإحصائيات الرسمية والتي سيعلنها موقع حساب المواطن 2018 ، حيث تم نشر النتائج الإحصائية لصرف الدفعات السابقة من البدلات وذلك لتوضيح إجمالي الاستحقاق، وقريب سيتم الإعلان عن تفاصيل الدفعة التاسعة والتي سنرفقها لكم..

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تحديث: كشف برنامج حساب المواطن 1440 رسمياً بأنه عند مراجعة بيانات حساب المواطن، فقد تم الكشف عن وجود بعض المواطنين المستحقين لم يقوموا بالإفصاح عن بياناتهم المتعلقة بالدخل بصورة دقيقة، وقد كان نتيجة ذلك هو حدوث تأثير علي مقدار الاستحقاق المقدم من البرنامج.

وكشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، حيث تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.

تحديث : يتم إيداع البدلات عن الدفعة التاسعة من برنامج حساب المواطن وغدا الجمعة 10 أغسطس سيتم وقف التسجيل على مستحقي الدفعة العاشرة، ومن خلال رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن يمكن مراجعة قيمة البدل المودع بالحساب البنكي ونظيرة المدون بقيمة الاستحقاق .

عبر الموقع الرسمي الخاص بـ برنامج حساب المواطن تم الإعلان عن ضرورة البدء بإدخال مصادر الدخل بطريقة صحيحة، حيث أن البرنامج سيتم مطابقة تلك البيانات مع الجهات التي تصدر منها مصادر الدخل، وعبر الموقع أيضًا تم توضيح أنه في حال تم وصول رسالة قصيرة تُفيد بضرورة تصحيح البيانات يجب على الفور القيام بالخطوات التالية لتصحيحها.

تحديث.. انتظروا الاعلان قريبا عن الدعم النقدي الذي سيتم الاعلان عنه من خلال البوابة الالكترونية لموقع حساب المواطن السعودي.