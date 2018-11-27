هنا رابط حاسبة حساب المواطن

يبحث في هذا الوقت جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن حاسبة حساب المواطن السعودي التي بات من المتوقع إعلان سياسات الأهلية الخاصة بها والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12-12-2017، حيث أنه تم عقد مؤتمر صحفي في تمام الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء في مقر وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة الرياض، وجاء هذا المؤتمر من أجل الإعلان عن السياسات الخاصة ببرنامج حاسبة حساب المواطن ، بحضور وزير العمل والتنمية الإجتماعية علي الغفيص.

حاسبة حساب المواطن

وقد انتشرت الكثير من التصريحات في الفترة الأخيرة تأكد أنه عند إقرار السياسات بشكل رسمي سيتم إطلاق حاسبة حساب المواطن من أجل مد الدعم في الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن لكي يتمكن من خلالها المستفيدون من معرفة قيمة الدعم المستحق، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة، ومن الجدير بالذكر أن المصادر قد أكدت بأن الطريقة الحسابية لمقدار الدعم تعتمد على قيمة دخل كل أسرة وعدد أفرادها ومكوناتها التي تشتمل على أعمار أفراد الأسرة.

حاسبة حساب المواطن ، وقد تمت الإشارة إلى أن الإعلان الخاص بسياسات وتفاصيل العمل داخل برنامج حساب المواطن يُعتبر تمهيدًا فقط من أجل البدء في صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، من أجل التخفيف من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية.

برنامج حساب المواطن

حاسبة حساب المواطن ، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأشياء التي تعمل علي إجراء عملية التحول الإقتصادي في السعودية، وهذا كله يعد من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني لتجديد العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية وهذا كله من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ، وسوف يضم برنامج حساب المواطن السعودي جميع البرامج التابعة للدعم الحكومي ، وسوف يتم البدء بصرف بدل الإصلاحات الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تنجم من تغيير أسعار الطاقة، ومع العلم بأن التسجيل في برنامج حاسبة حساب المواطن لم يتوقف وسوف يظل مفتوحا، من أجل الإستمرار حتي بعد البدء في صرف المستحقات الخاصة بجميع المواطنين السعوديين.

وقد بدء التسجيل في حاسبة حساب المواطن السعودي بداية من اليوم الأربعاء 13 ديسمبر لعام 2017، ويستمر التسجيل منذ اليوم وحتى يوم السادس عشر من الشهر نفسه على أن تصرف البدلات إبتداء من 21 ديسمبر من عام 2017.

وسوف يقوم السيد وزير العمل السعودي بوضع سياسات حساب المواطن حتي يعلم كافة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض كيفية الحصول على الدعم النقدي.

تحديث: وقد تم إيداع اكثر من ملياري ريال سعودي من أجل صرف أول بدل للمستحقين من خلال برنامج حساب المواطن السعودي، وهذا ما يقرب بداية الإجراءات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ويواصل إلى الآن بعد من فاتهم فرصة التسجيل في بوابة حساب المواطن الدخول وتسجيل عضوية من أجل اللحاق بالتسجيل في الدفعة الثالثة المنتظر صرفها قريباً.

وأعلن البرنامج، في وقت سابق، أن الدفعة الثانية من الدعم ستصرف في العاشر من يناير المقبل، ويستفيد منها المسجلون المنطبقة عليهم الشروط، والذين أتموا التسجيل قبل يوم 16 ديسمبر الجاري.

وتأتي الاّن اعتراضات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الان مختصة بمبلغ الدعم المصروف للأسر السعودية في الدفعة الاولى من البرنامج عن أن المبلغ المصروف قليل ولا يناسب الأسر السعودية.

تحديث: يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التعرف علي تفاصيل برنامج حساب المواطن وعلي تفاصيل مقدار استحقاق كل مواطن وفرد في الأسرة علي المبلغ عبر جدول استحقاق الدعم الذي تم الإعلان عنه اليوم وعن قيمة الدعم المستحق في حساب المواطن.

تحديث: ولم يتم الصرف لـ18% ممن سجلوا في المرحلة الأولى، كما أن 50% من المسجلين حصلوا على استحقاق كامل، وهم من الأسر منخفضة الدعم ومتوسط الدعم، حيث بلغ الدعم لهذه الأسر 938 ريالاً، فيما حصل نحو 25% على دعم جزئي لمتوسطي الدخل.

يمكن التعرف علي تفاصيل برنامج حساب المواطن وعلي تفاصيل مقدار استحقاق كل مواطن وفرد في الأسرة علي المبلغ عبر جدول استحقاق الدعم الذي تم الإعلان عنه اليوم وعن قيمة الدعم المستحق في حساب المواطن.

علي جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ان يبادروا بالتسجيل في حساب المواطن من اجل استلام باقي الدفعات.

يجب علي جميع الاسر والمواطنين المستفيدين من الدعم النقدي المستحق التسجيل في حساب المواطن لاستلام الدفعات القادمة.

وتهدف سياسات البرنامج، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة.

وتقوم المملكة برفع الدعم تدريجيا دون الإضرار بمحدودي الدخل، كما قامت باستخدام آلية مميزة للفصل والتمييز بين الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقا، ويتم صرف قيمة مادية لكل أسرة من هذا الدعم على حساب المواطن.

يمكن التعرف علي تفاصيل برنامج حساب المواطن وعلي تفاصيل مقدار استحقاق كل مواطن وفرد في الأسرة علي المبلغ عبر جدول استحقاق الدعم الذي تم الإعلان عنه اليوم وعن قيمة الدعم المستحق في حساب المواطن.

حساب المواطن تسجيل: وتم تحديد الفئات المستهدفة للدعم الحكومي كالآتي: الأفراد المستقلون، الأفراد الحاملين لبطاقات التنقل، المرأة السعودية المتزوجة من مواطن أجنبي، الأسر السعودية.

تم الان صرف الدفعة الثانية للمستفيدين من البرنامج.

تحديث: بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10.6 مليون فرد مستحق كفرد مستقل أو ضمن أسرة وقد وصل الحد الأدني للدعم المستحق 300 ريال.

تحديث اليوم .. وقد تم الاعلان من خلال برنامج حساب المواطن ، أنه سوف يتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم في يوم 11 من شهر فبراير، وستشمل مستحقي الدعم في الدفعة السابقة.

عرض برنامج حساي المواطن من خلال بوابة الإلكترونية وحسابات الدعم الفني شرح طريقة تسجيل الدخول البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومن خلال الموقع التالي نعود عليكم التذكير بكيفية تسجيل الدخول وتعديل كلمة السر والاستفادة مما تبقى من وقت من اجل التسجيل والاستفادة من المادي بالدفعات القادمة.

تحديث اليوم : ويترقب 13 مليون مواطن اليوم صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن، ووفقًا لتعميم اطلعت عليه “المواطن” فإن برنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعاد تقييمه قبل ذلك.

تحديث: تم الإعلان من قبل البرنامج عن إتاحة نتائج دراسة أهلية حساب المواطن المتعلقة بالدورة الثالثة، حيث يستطيع المُسجلين في البرنامج الإطلاع علي نتائج الأهلية من خلال اتباع الرابط الرسمي لدخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa المرفق، ثم الدخول إلي قائمة دراسة الأهلية للتعرف علي نتائج الأهلية سواء كنت مؤهلاً أو غير مؤهل أو لم تتم دراسة حالة الأهلية، كما يمكنكم أيضاً استخدام آلة حاسبة دعم حساب المواطن عبر موقع البرنامج الإلكتروني.

تحديث.. سيتم اعلان كل المستجدات عن الدعم النقدي المستحق من خلال بوابة حاسبة حساب المواطن ليتمكن جميع المواطنين داخل السعودية بالمستجدات.