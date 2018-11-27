أخبار السعودية : حاسبة حساب المواطن السعودي والحصول على الدعم للأفراد والأسر المستحقة

ننشر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية وعبر هذا المقال، موعد صرف حساب المواطن ، وقد أكد المهندس العصيمي في تصريحاته الفترة الأخيرة أن قيمة الدعم النقدي الحكومي لم يتم تحديدها حتى الآن، واشار أيضا إلي أن إطار السياسة العامة وحدها هي التي أشير إليها، ومع العلم أن لجنة الوزارة الخاصة بالمعلومات تنتظر المعلومات التي سوف يتقدم بها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك من أجل محاكاتها وتحديد سياسة احتساب الدعم وفق لاحتياجات الأسر السعودية، وأشار لـ موعد صرف حساب المواطن الرسمي.

موعد صرف حساب المواطن

وقد أكد أيضا المهندس العصيمي أن موعد صرف حساب المواطن سيكون قبل إجراء أي تعديلات علي أسعار المياه والطاقة، حيث أنه قد تم البدء في صرف الدعم الحكومي، موضحا بأن البرنامج يمكنه أن يتعرف على القروض التي تحصل عليها المسجلين، وجاء في كلام المهندس العصيمي أن عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن قد تجاوز ال 2.2 مليون مواطن سعودي، وهذا يعادل تسجيل أسر سعودية بعدد أشخاص 7.4 مليون ومنهم سيدات ربة منزل بنسبة ثمانية وعشرين%، مؤكداً أن تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن برنامج حساب المواطن ممايمكنهم من الاطلاع علي البيانات الشخصية الخاصة بهم الأحد القادم، وشدد العصيمي على أن ضرورة الإعلان عن راتب الزوجة مع تدوين بيانات التسجيل، وأشار أن البرنامج لا يشمل المبعثين لخارج المملكة العربية السعودية.

وعن شروط الأهلية فجاءت كالتالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون حاملًا لبطاقة تنقل

أن يقيم داخل حدود المملكة

موعد صرف حساب المواطن ، ووسط حالة ترقب المواطنون عن موعد صرف أول دفعة من الدعم في برنامج حساب المواطن السعودي وذلك بعد أشهر طويلة من الانتظار، ومن المعلن في الفترة الأخيرة أنه سوف يتم صرف أول دفعة من الدعم للمستحقين في حساب المواطن يوم الخميس القادم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أطلقت حساب المواطن من أجل التخفيف من مخلفات الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة وذلك بإعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

كما أعلن المسؤولين عن استمرار التسجيل في حساب المواطن من قبل المواطنين وعدم غلقه حتى بعد أن يتم صرف المستحقات، حيث اكتمل عدد المسجلين في الدفعة الأولى والثانية وتم فتح التسجيل ضمن الدفعة الثالثة المقرر الصرف لها المستحقات يوم 10 فبراير 2018، ثم يتوالى التسجيل في باقي الدفعات.

تحديث: تابعونا ننشر لكم كل جديد عن حاسبة حساب المواطن ومبلغ الدعم المستحق لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

وفور تسجيل جميع الاعداد المطلوبة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ستقوم حاسبة حساب المواطن بحساب قيمة الاستحقاق الخاصة يالاسر.

تحديث: وعن التسجيل في حساب المواطن فقد صرح المسؤوليين عن عدم غلق باب التسجيل حتي يتم صرف الدفعات الاولي بالكامل.

وقد قال مدير البرنامج أنه حق من قاموا بالتسجيل ولم يوفقوا أن يقوموا بالاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، لافتا أنه من حق المعترضين على نتيجة الاستحقاق النقدي التقدم بالشكاوى بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ المالية، مشيرا إلى أنه يمكن التقدم بالشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني.

تحديث: ويتم في هذه الأثناء تجهيز الدفعة الثالثة من الدعم النقدي الخاص ببرنامج حساب المواطن السعودي من أجل إستكمال عملية ما تبقي من الأسر المستحقة للدعم.

وكان قد تم الاعلان من خلال برنامج حساب المواطن أن نحو 700 ألف أسرة زاد مقدار الدعم الشهري الذي تلقته من البرنامج بدفعته الأولى عن 1000 ريال، وهي الدفعة التي تضمنت التعويض عن 3 أوجه من الإصلاحات الاقتصادية.

قد أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمسجلين بالبرنامج، والمقرر إيداع المبالغ المالية بالبنوك في 10 يناير القادم.

تحديث: علي جميع المواطنين الدخول عبر بوابة حساب المواطن والتسجيل من اجل استلام الدفعات القادمة من الدعم النقدي المستحق.

يمكن التعرف علي تفاصيل برنامج حساب المواطن وعلي تفاصيل مقدار استحقاق كل مواطن وفرد في الأسرة علي المبلغ عبر جدول استحقاق الدعم الذي تم الإعلان عنه اليوم وعن قيمة الدعم المستحق في حساب المواطن.

وتقوم المملكة برفع الدعم تدريجيا دون الإضرار بمحدودي الدخل، كما قامت باستخدام آلية مميزة للفصل والتمييز بين الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقا، ويتم صرف قيمة مادية لكل أسرة من هذا الدعم على حساب المواطن.

تبدأ الجهات الحكومية في إيداع مبالغ حساب المواطن في دفعته الأولي يوم غد الخميس 21 ديسمبر، وسوف يتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين من البدل الأول من حساب المواطن السعودي.

تحديث : 26-1-2017 تم تسجيل حوالي 13 مليون فرد على حساب المواطن في خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي في 2017، والذي اهتمت كثيرا فيه بشكل أساسي بالمواطن وحمايته من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر فيه، وتم تحديد الفئات المستهدفة للدعم الحكومي.

صرف الدفعة الثانية

أكّد ‏‫المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن قيمة استحقاق الدفعة الثانية لبرنامج حساب المواطن بلغت 2.1 مليار ريال لـ 11 مليون مستحق، مبيناً أنه تمّ إيداعها اليوم الموافق (10 يناير 2018).

صرف الدفعة الثالثة

تحديث اليوم .. وقد تم الاعلان من خلال برنامج حساب المواطن ، أنه سوف يتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم في يوم 11 من شهر فبراير، وستشمل مستحقي الدعم في الدفعة السابقة.

تحديث: ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه لم يتم الصرف لحوالي 18% ممن قد سجلوا في المرحلة الأولى، وأن 50% من المسجلين قد حصلوا على استحقاق كامل، وهم من الأسر منخفضة الدعم ومتوسط الدعم، حيث بلغ الدعم لهذه الأسر 938 ريالاً، فيما حصل نحو 25% على دعم جزئي لمتوسطي الدخل.

تحديث : الاستعلام من خلال حسابة حساب المواطن للدعم عن المخصصات المالية للفرد أو رب الأسرة قبيل الإعلان عن إيداع بدلات الدفعة الثالثة يوم الأحد المقبل، حيث يستطيع المسجلين الدخول إلى البوابة الإلكترونية لموقع حساب المواطن الرسمي واستخدام حاسبة الاستحقاق التقديرية .

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على قيمة الاستحقاق المُقدرة ضمن الدفعة الثانية عشر للمواطنين المستحقين لدعم البرنامج ممن لديهم اعتراضاً على القيمة المستحقة لهم، ويتم تقديم اعتراض حساب المواطن بعد التأكد من المبلغ المودع في حساب المستحق البنكي ومطابقته بالمبلغ الموجود على البوابة الرسمية للبرنامج.

تحديث: تم الإعلان من قبل البرنامج عن إتاحة نتائج دراسة أهلية حساب المواطن المتعلقة بالدورة الثالثة، حيث يستطيع المُسجلين في البرنامج الإطلاع علي نتائج الأهلية من خلال اتباع الرابط الرسمي لدخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa المرفق، ثم الدخول إلي قائمة دراسة الأهلية للتعرف علي نتائج الأهلية سواء كنت مؤهلاً أو غير مؤهل أو لم تتم دراسة حالة الأهلية، كما يمكنكم أيضاً استخدام آلة حاسبة دعم حساب المواطن عبر موقع البرنامج الإلكتروني.

رابط التسجيل في الدفعة الثالثة عشر لعام 1440من برنامج حساب المواطن

ناشد البرنامج على ضرورة بدء التسجيل إلكترونياً لجميع الراغبين في الاستفادة من منظومة البرنامج للاستفادة من الدفعة الثامنة، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية حتى يوم العاشر من يوليو، حتى يحصلون على قيمة الدعم في الدفعة الثالثة عشر 10 ديسمبر القادم من خلال رابط تسجيل حساب المواطن .

اجمالي دخل الاسرة الشهري فدخل الاسرة الشهري هو من المحددات الهامة لتحديد قيمة الاستحقاق ففي حالة عمل رب الاسرة هو دخل الزوج فقط.

تحديث : تم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات مستفيدين الدفعة الثالثة عشر من حساب مواطن، هذا وينتظر عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للحصول على الدعم المادي في شهر أكتوبر الماضي الإعلان عن موعد استلام الدفعة الثالثة عشر من حساب مواطن ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني المرفق أعلاه.

تحديث اليوم … تم إطلاق وتفعيل البرنامج الشهر الحالي وبدء قبول التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لتسجيل حساب جديد في برنامج حساب المواطن السعودي والذي أصبح الجميع يستطيع الدخول إليه من خلال الضغط على الرابط الرسمي حساب المواطن.