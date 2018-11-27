جدول صرف الرواتب 2018 بالميلادي والهجري وموعد نزول رواتب الشهر الحالي بعد “الأوامر الملكية”

ننشر جدول صرف الرواتب السعودية بعد أن تم إصدار أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- تقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية، وتحديد تاريخ 27 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت الرواتب في السابق يتم صرفها وفقاً للتقويم الهجري، ثم جاء التعديل من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي، لتصبح مواعيد نزول الرواتب السعودية بالتقويم الشمسي أو بالأبراج الشمسية.
وقد أدى ذلك إلى إغضاب العديد من المواطنين واستياؤهم وأعلنوا عن رغبتهم بعودة جدول صرف الرواتب بالتاريخ الهجري، أو عودة نظام صرف الراتب للتقويم الهجري مرة أخري، ومن هنا جاءت الاستجابة الكريمة سريعةً من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لنداءات العديد من المواطنين نتيجةً للمساوئ التي لحقت بهم جراء تحديد نزول رواتب الموظفين في الخامس من كل برج شمسي، ليحدد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة بالتقويم الميلادي ليكون بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وفي نهاية المقال نُرفق موعد صرف ونزول رواتب الشهر الجاري.
جدول صرف الرواتب 2018
جاء الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب وفقاً للتقويم الميلادي، وذلك للتخفيف علي أبناء الوطن وبناته، ولكي يكون هناك موعداً يتميز بالثبات والاستقرار بدلاً من الخامس من كل برج، حيث تم تحديد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعداً لنزول الرواتب للعاملين في قطاع الدولة العام، ولم يقتصر الأمر علي هذا فحسب، ولكن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
وذلك من أجل التيسير علي المواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 الحكيمة، وللتعرف علي مواعيد نزول رواتب الموظفين بالتاريخ الهجري والميلادي، بإمكانكم الإطلاع علي جدول صرف الرواتب 2018 التالي:
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|السبت
|10 جمادي الأولي 1439هـ
|27 يناير 2018
|الثلاثاء
|11 جمادي الأخرة 1439هـ
|27 فبراير 2018
|الثلاثاء
|10 رجب 1439هـ
|27 مارس 2018
|الخميس
|10 شعبان 1439هـ
|26 أبريل 2018
|الأحد
|11 رمضان 1439هـ
|27 مايو 2018
|الأربعاء
|13 شوال 1439هـ
|27 يونيو 2018
|الخميس
|13 ذو القعدة 1439هـ
|26 يوليو 2018
|الاثنين
|16 ذي الحجة 1439هـ
|27 أغسطس 2018
|الخميس
|17 محرم 1440هـ
|27 سبتمبر 2018
|السبت
|18 صفر 1440هـ
|27 أكتوبر 2018
|الثلاثاء
|19 ربيع الأول 1440هـ
|27 نوفمبر 2018
|الخميس
|20 ربيع الثاني 1440هـ
|27 ديسمبر 2018
ومن خلال جدول صرف الرواتب السابق بإمكانكم التعرف علي مواعيد نزول رواتب ربيع الثاني 1439، ومواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي لمدة عام ميلادي كامل، وقد أمر خادم الحرمين الشريفين أيضاً بعدد من الأوامر الملكية الهامة المتعلقة بصرف مبالغ مالية، حيث أمر بعودة العلاوة السنوية المتوقفة بأمر ملكي للعام الهجري السابق 1438، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018 الجاري، وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توحيدها لموعد إصدار فاتورة الكهرباء تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، حيث سيتم إصدار فواتير الكهرباء بالمملكة العربية السعودية في يوم 28 من كل شهر ميلادي
اقرأ أيضاً وتعرف على:
موعد صرف رواتب نوفمبر 2018م
يتساءل العديد من المواطنين/المواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن يعملون بالوظائف الحكومية عن موعد نزول رواتب صفر 1440هـ التي سييتم صرفها في شهر ربيع الأول 1440 الموافق لشهر نوفمبر 2018 ميلادية، وهنا يجب العلم بأن مواعيد الصرف سوف تكون وفقاً للمواعيد المحددة سابقاً من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ما لم يتم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بغير ذلك، سواء كان بتقديم أو تأخير مواعيد صرف الرواتب، وطبقاً للمواعيد الواردة في جدول صرف الرواتب فسوف يكون موعد إيداع الرواتب للشهر الجاري بتاريخ 27 من الشهر الميلادي الجاري، وإليكم مواعيد الصرف والإيداع بالتاريخ الهجري والميلادي فيما يلي:
- موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية: الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادية الموافق لتاريخ 19 ربيع الأول 1440 هجرية “يصرف اليوم“.
تحديث 27 نوفمبر 2018: من المقرر أن يتم إيداع الرواتب الحكومية في حسابات موظفي الدولة البنكية مباشرةً في الموعد المحدد للصرف (في السابع والعشرين من الشهر الميلادي الجاري تنفيذاً للأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه)، وبالتحديد فسوف يتم نزول رواتب نوفمبر 2018 طبقاً للمواعيد الرسمية المذكورة بالنقاط السابقة وفقاً لتقويم أم القري بمشيئة الله تعالي، وبحساب الوقت المتبقي علي إيداع الرواتب الحكومية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 19 ربيع الأول 1440هـ وحتي يوم الصرف المُحدد، فإنه من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين اليوم، وذلك وفق جدول صرف الرواتب الجديد 2018.
- يتبقى على صرف راتب التقاعد الحكومي: 28 يوماً.
- يتبقى على نزول راتب التقاعد الخاص “ساند” 4 أيام.
- يتبقى على صرف راتب حافز 15 يوماً.
- راتب التأهيل: يوم واحد فقط.
وقد تم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بأنه في حال موافقة يوم الصرف ليوم السبت، فإنه يتم تأجيل إيداع الرواتب لليوم التالي له، حيث يتم الصرف في هذه الحالة يوم الأحد، وفي حال تم صدور أوامر ملكية بخصوص الرواتب، أو صدور قراراً من المالية السعودية أو مؤسسة نقد العربي السعودي، فسوف نوافيكم به حال إصداره، وسط متابعة موقع نجوم مصرية المستمرة لأخر التصريحات والمستجدات حول جدول صرف الرواتب الحكومية بالمملكة.
التعليقات
قولو الحمد لله ربي ياحفظ أبونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ويطول عمره انا بصراحه ماعندي راتب حكومي لكن الحمد لله عاكل حال انااشتغل في موسسة والله العظيم ان راتبي 2700 لغيرها لكن الحمد لله لاحساب موطن ولا حافز والله راتبي يروح للديون وبرضه اقول الحمد لله أهم شي الصحة والعافية
دام عزك ياوطن ربي ياحفظ خادم الحرمين الشريفين ويبعد عنه كل شر
والله الواحد مايعيش إلا براتب عالي مثل خمسه الاف وفوق الدنيا غاليه ماهي مثل اول والا سعار مرتفعه
الحمد الله اللحين الا سعار مرتفعه لازم الرواتب من خمسه الاف وفوق
الحمد لله دائماً وأبداً.
سيدي عبدالفتح
الله يسود وجه راعي هالفكره الي خلانا على الحديده
علشان الاضاحي قدمو راتب اغسطس الناس بأمس الحاجه الذالك كلاً من الحاج والمعتمر
الجميع ينتظر “أمر ملكي” من خادم الحرمين الشريفين، بتقديم نزول الرواتب لهذا الشهر، أو صدور تصريح من مؤسسة نقد العربي السعودي أو وزارة المالية، وحال التصريح بتقديم موعد صرف الرواتب لشهر أغسطس، فسوف نوافيكم به فوراً عبر نجوم مصرية.
الظاهر انهم سجو منا وفوق ذلك المخالفات المروريه اللي كل شوي تدبل هذا الشي غير مرغوب فيه بعضها تروح عند التسديد وبعضها لا لازم تسدد طيب مو حرام طبعا الكلام هذا كله مو عشان ينزل الراتب الحمدالله بنعمه اللهم لك الشكر والحمد هذا لا يصح ولا يجوز واذا بتحطوني وزير المالية بكون شاكر لكم 😂😁
الظاهر انهم سجو منا وفوق ذلك المخالفات المروريه اللي كل شوي تدبل هذا الشي غير مرغوب فيه بعضها تروح عند التسديد وبعضها لا لازم تسدد طيب مو حرام طبعا الكلام هذا كله مو عشان ينزل الراتب الحمدالله بنعمه اللهم لك الشكر والحمد هذا لا يصح ولا يجوز واذا بتحطوني وزير المالية بكون شاكر لكم 😂😁
ياليت يتم تعديل التاريخ الهجري حسب البيان المذكور أعلاه حيث يتم تعديل السنة الهجرية بعد نهاية شهر ذي الحجه من عام 1439 ويكون بداية السنة الهجرية الجديدة 1440 للتوضيح فقط شاكر لكم اهتمامكم
نشكركم علي هذا التوضيح، شكراً لك.
الله المستعان علي هذه الرواتب…
آمين
ماعندكم مواضيع بعيده عن السعوديه وعن السعوديين والسعوديات خلاص مافي ولاموضوع غير هذه خلصة الدنيا
يوفر موقع نجوم مصرية لمتابعيه كافة المستجدات حول الموضوعات التي تهم كل مواطن عربي، فمتابعتنا ليست للمملكة فقط، ولكنها تمتد لكافة الدول العربية الشقيقة
هل فية راتب يوم ١٤٣٩/٩/٢٧رمضان ينزل رواتب الشركات؟؟؟
يا ناس فيه راتب قبل العيد
لم تصرح وزارة المالية بذلك، وسيتم الصرف في الموعد المحدد والمذكور بالمقال -بمشيئة الله- وفي حال التصريح بغير ذلك رسمياً، فسوف نقوم بتوفير موعد الصرف الجديد سواء كان بالتقديم أو التأخير عبر موقع نجوم مصرية.
الفرق فيه عشر أيام هل يعونها لنا اثر رجعي
بناءً علي الأوامر الملكية القاضية بصرف الرواتب في 27 من كل شهر ميلادي، فسيتم الصرف -بمشيئة الله- وفقاً للموعد المحدد بالميلادي، ولا يتم الصرف بأثر رجعي، وفي حال حدث تغيير في موعد نزول الرواتب فسوف نوافيكم به من خلال الموضوع عبر موقع نجوم مصرية.
الله المستعان
التوقيت المحدد لصرف الرواتب هو يوم 27 من كل شهر ميلادي،، وهذا بناءً علي الأمر الملكي،، لذلك سيتم الصرف والإيداع في هذا الموعد ما لم يتم التصريح بغير ذلك،، وفي حال حدوث أي تغيير علي هذا الموعد، فسوف نوافيكم به فور الإعلان عنه.
اذا تم صرف الراتب يوم27/2/2018 فهذا معناه ٤٠ يوم اكثر من شهر هل سيدفع ال ٤٠ يوم ام ٣٠ يوم لانه فيه فرق ١٠ ايام