جدول صرف الرواتب 2018 بالميلادي والهجري وموعد نزول رواتب الشهر الحالي بعد “الأوامر الملكية”

ننشر جدول صرف الرواتب السعودية بعد أن تم إصدار أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- تقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية، وتحديد تاريخ 27 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت الرواتب في السابق يتم صرفها وفقاً للتقويم الهجري، ثم جاء التعديل من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي، لتصبح مواعيد نزول الرواتب السعودية بالتقويم الشمسي أو بالأبراج الشمسية.

وقد أدى ذلك إلى إغضاب العديد من المواطنين واستياؤهم وأعلنوا عن رغبتهم بعودة جدول صرف الرواتب بالتاريخ الهجري، أو عودة نظام صرف الراتب للتقويم الهجري مرة أخري، ومن هنا جاءت الاستجابة الكريمة سريعةً من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لنداءات العديد من المواطنين نتيجةً للمساوئ التي لحقت بهم جراء تحديد نزول رواتب الموظفين في الخامس من كل برج شمسي، ليحدد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة بالتقويم الميلادي ليكون بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وفي نهاية المقال نُرفق موعد صرف ونزول رواتب الشهر الجاري.

جدول صرف الرواتب 2018

جاء الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب وفقاً للتقويم الميلادي، وذلك للتخفيف علي أبناء الوطن وبناته، ولكي يكون هناك موعداً يتميز بالثبات والاستقرار بدلاً من الخامس من كل برج، حيث تم تحديد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعداً لنزول الرواتب للعاملين في قطاع الدولة العام، ولم يقتصر الأمر علي هذا فحسب، ولكن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وذلك من أجل التيسير علي المواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 الحكيمة، وللتعرف علي مواعيد نزول رواتب الموظفين بالتاريخ الهجري والميلادي، بإمكانكم الإطلاع علي جدول صرف الرواتب 2018 التالي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي السبت 10 جمادي الأولي 1439هـ 27 يناير 2018 الثلاثاء 11 جمادي الأخرة 1439هـ 27 فبراير 2018 الثلاثاء 10 رجب 1439هـ 27 مارس 2018 الخميس 10 شعبان 1439هـ 26 أبريل 2018 الأحد 11 رمضان 1439هـ 27 مايو 2018 الأربعاء 13 شوال 1439هـ 27 يونيو 2018 الخميس 13 ذو القعدة 1439هـ 26 يوليو 2018 الاثنين 16 ذي الحجة 1439هـ 27 أغسطس 2018 الخميس 17 محرم 1440هـ 27 سبتمبر 2018 السبت 18 صفر 1440هـ 27 أكتوبر 2018 الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ 27 نوفمبر 2018 الخميس 20 ربيع الثاني 1440هـ 27 ديسمبر 2018

ومن خلال جدول صرف الرواتب السابق بإمكانكم التعرف علي مواعيد نزول رواتب ربيع الثاني 1439، ومواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي لمدة عام ميلادي كامل، وقد أمر خادم الحرمين الشريفين أيضاً بعدد من الأوامر الملكية الهامة المتعلقة بصرف مبالغ مالية، حيث أمر بعودة العلاوة السنوية المتوقفة بأمر ملكي للعام الهجري السابق 1438، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018 الجاري، وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توحيدها لموعد إصدار فاتورة الكهرباء تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، حيث سيتم إصدار فواتير الكهرباء بالمملكة العربية السعودية في يوم 28 من كل شهر ميلادي

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موعد صرف رواتب نوفمبر 2018م

يتساءل العديد من المواطنين/المواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن يعملون بالوظائف الحكومية عن موعد نزول رواتب صفر 1440هـ التي سييتم صرفها في شهر ربيع الأول 1440 الموافق لشهر نوفمبر 2018 ميلادية، وهنا يجب العلم بأن مواعيد الصرف سوف تكون وفقاً للمواعيد المحددة سابقاً من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ما لم يتم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بغير ذلك، سواء كان بتقديم أو تأخير مواعيد صرف الرواتب، وطبقاً للمواعيد الواردة في جدول صرف الرواتب فسوف يكون موعد إيداع الرواتب للشهر الجاري بتاريخ 27 من الشهر الميلادي الجاري، وإليكم مواعيد الصرف والإيداع بالتاريخ الهجري والميلادي فيما يلي:

موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية: الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادية الموافق لتاريخ 19 ربيع الأول 1440 هجرية “ يصرف اليوم “.



تحديث 27 نوفمبر 2018: من المقرر أن يتم إيداع الرواتب الحكومية في حسابات موظفي الدولة البنكية مباشرةً في الموعد المحدد للصرف (في السابع والعشرين من الشهر الميلادي الجاري تنفيذاً للأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه)، وبالتحديد فسوف يتم نزول رواتب نوفمبر 2018 طبقاً للمواعيد الرسمية المذكورة بالنقاط السابقة وفقاً لتقويم أم القري بمشيئة الله تعالي، وبحساب الوقت المتبقي علي إيداع الرواتب الحكومية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 19 ربيع الأول 1440هـ وحتي يوم الصرف المُحدد، فإنه من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين اليوم، وذلك وفق جدول صرف الرواتب الجديد 2018.

يتبقى على صرف راتب التقاعد الحكومي: 28 يوماً.

يتبقى على نزول راتب التقاعد الخاص “ساند” 4 أيام.

يتبقى على صرف راتب حافز 15 يوماً.

راتب التأهيل: يوم واحد فقط.

وقد تم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بأنه في حال موافقة يوم الصرف ليوم السبت، فإنه يتم تأجيل إيداع الرواتب لليوم التالي له، حيث يتم الصرف في هذه الحالة يوم الأحد، وفي حال تم صدور أوامر ملكية بخصوص الرواتب، أو صدور قراراً من المالية السعودية أو مؤسسة نقد العربي السعودي، فسوف نوافيكم به حال إصداره، وسط متابعة موقع نجوم مصرية المستمرة لأخر التصريحات والمستجدات حول جدول صرف الرواتب الحكومية بالمملكة.