جدارة 2171 وظيفة صحية شاغرة التفاصيل كاملة ورابط التقديم

المملكة العربية السعودية ومن خلال موقع جدارة أعلنت وزارة الصحة ع توفر عدد من الوظائف الشاغرة للشباب من النساء والرجال وبحسب الشروط المعلنة من قبل الموقع وبحسب التخصصات المذكورة في المقال، كما أوضحت الوزارة انها ترغب في تعين العديد من التخصصات الطبية وذلك بشروط أهما أن يكون المتقدم لشغل الوظائف سعودي الجنسية، وأوضحت أن التقديم على الوظائف المتاحة بدأ من أمس الأحد ويستمر لمدة سبعة أيام من خلال الموقع الرسمي للتقديم على الوظائف الصحية جدارة.

الوظائف الصحية المتاحة عبر موقع جدارة

طبيب أسنان مقيم.

طبيب عام مقيم .

أخصائي للعلاج الطبيعي .

أخصائي/ة تخدير.

مدير مركز رعاية صحية.

صيدلي/ة.

أخصائي/ة أشعة .

أخصائي/ة مختبر.

أخصائي/ة أشعة.

أخصائي/ة تأهيل حرفي.

أخصائي / أخصائية علاج طبيعي.

أخصائي /ة معالجة نطق تخاطب.

أخصائي /ة علاج نفسي.

أخصائي / ة وبائيات.

أخصائي /ة أطراف صناعية.

أخصائي /ة صحة ورعاية فم وأسنان.

أخصائي /ة مساعد طبيب أسنان.

أخصائي / ة فيزياء طبيه.

أخصائي / أخصائية معالجة سمع.

أخصائي أجهزة طبيه.

موعد وكيفية التقديم على الوظائف الصحية

بحسب وزارة الصحة فإن التقديم على الوظائف الصحية سيكون من خلال موقع جدارة عبر الرابط الخاص بالتقديم على الوظائف المتاحة الحالية وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد 25 نوفمبر ولمدة 7 أيام تاليه من خلال التقديم الإلكتروني، وعن موقع جدارة فهو موقع مخصص من قبل المملكة للإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال التسجيل في الموقع والتقديم عبر الموقع المخصص.