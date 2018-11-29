جدارة : تقديم وظائف النيابة العامة 1440 عبر موقع وزارة الخدمة المدنية

جدارة تقديم وظائف النيابة العامة 1440 نقدمها لكم عبر موقعنا موقع نجوم مصرية الرائد دائمًا في نقل كل الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، حيث كشفت النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها على سلم الرواتب العام، حيث يمكن تسجيل وظائف النيابة العامة لكلا الجنسين الرجال والنساء، وسيتم استقبال جدارة تقديم وظائف النيابة العامة عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط التقديم في الوظائف الإدارية بالنيابة العامة عبر موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني، كما نعرض عليكم عدد التخصصات المطلوبة في وظائف النيابة العامة 1440، فتابعونا.

جدارة تقديم وظائف النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن فتح القبول والتسجيل في عدد من الوظائف الإدارية، حيث كشفت النيابة العامة عن حاجتها إلى عدد 235 وظيفة شاغرة للجنسين، وسيتم تعيين المقبولين في وظائف النيابة العامة على سلم رواتب الموظفين الإداريين، وصرحت النيابة العامة أن تقديم وظائف النيابة العامة سيتم من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة، ويمكنكم الإطلاع على شروط التقديم والتخصصات المطلوبة من خلال الإطلاع على شروط التسجيل في وظائف النيابة العامة عبر جدارة توظيف الخدمة المدنية، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الأولوية في القبول والتسجيل في وظائف النيابة العامة لخريجي التخصصات غير التربوية، ثم بعد ذلك للتخصصات التربوية، ويمكنكم التعرف على الأعداد المطلوبة في الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها عبر موقع النيابة العامة الإلكتروتي من خلال الصور التالية:.

مواعيد تسجيل وظائف النيابة العامة 1440

تفتح موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية باب جدارة تقديم وظائف النيابة العامة 1440 من يوم الأحد الموافق 24 ربيع الأول 1440 هجرية الموافق 2 ديسمبر 2018 ميلادية ، وسينتهي استقبال طلبات تسجيل الوظائف الإدارية في النيابة العامة على سلم الرواتب العام يوم الخميس 28 ربيع الأول 1440 الموافق 6 ديسمبر 2018، ويمكنكم التقديم من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني على مدار الـ 24 ساعة حتى موعد نهاية التسجيل عبر جدارة، وتتمنى لكم أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق.