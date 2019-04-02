جدارة تسجيل وظائف إدارية وتعليمية وصحية وطريقة فتح حساب على موقع توظيف وزارة الخدمة المدنية

رابط جدارة تسجيل دخول موقع توظيف وزارة الخدمة المدنية، يستقبل التقديم على الوظائف الإدارية والصحية والفنية خلال الفترة الحالية لجميع الوزارات والقطاعات الممكنة والغير ممكنة، ومن بينها وظائف وزارة المالية والتجارة والصحية وبعض القطاعات العسكرية، وشهد موقع جدارة تسجيل طلب جديد التسجيل في العديد من الوظائف الشاغرة، بجانب الاستعلام عن نتائج مفاضلة جدارة الخدمة المدنية وكيفية حساب نقاط المفاضلة، ومتطلبات عمليات المطابقة في فروع ومكاتب جدارة.

التسجيل في جدارة الخدمة المدنية هي بوابة الدخول للتقديم على واحدة من الوظائف الإدارية أو الصحية أو التعليمية أو الفنية وغيرها، لحاملي شهادة البكالوريوس وما يعلوها من شهادات، وفق ضوابط والية التقديم على جدارة 3، ومنها الشروط الخاصة بتحديد الفئات المستهدفة لكل وظيفة شاغرة في احد القطاعات الحكومية، وفق ألية التعاون بين وزارة الخدمة المدنية وتلك الوزارة أو القطاع المدني أو العسكري لبعض الوظائف التي تتم وفق طريقة التوظيف في جدارة، ومن موقع جدارة تسجيل وظائف 2019 يمكن الاطلاع على الإعلانات الوظيفية ومواعيد فتح وغلق بوابة القبول والتسجيل.

موقع جدارة تسجيل وظائف 1440

فتح حساب على موقع التوظيف الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية “جدارة”، هو أولى خطوات التقديم أو التسجيل في واحدة من الوظائف التي تنشر على الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف جدارة 3، ويجب تحديث البيانات بأي تغيرات تطرأ على بيانات المستخدم، كما يمكن الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد بحساب المستخدم المفعل على بوابة وزارة الداخلية أبشر للخدمات الإلكترونية، وبالتتالي سهول الدخول دون الحاجة لمرور بإجراءات فتح حساب جديد على جدارة.

جدارة الخدمة المدنية تسجيل دخول

رابط التسجيل في بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة الخدمة المدنية مرفق أسفل الصورة.

شرح ألية التسجيل خصصت لها البوابة الإلكترونية للتوظيف العديد من التوضيحات، من أجل تسجيل دخول جدارة، للتعرف على كيفية تعبئة طلب جديد، وطريقة تقديم نتائج الاعتراض وغيرها يمكن التعرف على تفاصيلها بعد الدخول على الربط المرفق بعالية.

جدارة تسجيل طلب جديد وفتح حساب

طريقة التسجيل في جدارة وتقديم طلب جديد والبيانات المطلوبة وفق التعليمات والتوضيحات التالية حول كيفي التسجيل في جدارة الخدمة المدنية.

الشرح المقبل حول المزيد من التوضيحات عن كيفية تفعيل الحساب في جدارة وما يتعلق بالمؤهل وغيرها من البيانات.

تحديث: احدث الوظائف في القطاعات الحكومية التي سيتم التقديم عليها من موقع وزارة الخدمة المدنية وبعر منصة التوظيف نظام جدارة، والتي تخص فتح توظيف للرجال على 31 وظيفية إدارية في إمارة حائل خلال الفتة من 3 وحتى 6 شعبان 1440.