جدارة النيابة العامة السعودية وظائف إدارية 1440 | مواعيد وضوابط القبول والتسجيل في بوابة التوظيف

التقديم على جدارة النيابة العامة السعودية وظائف الرجال والنساء الإدارية 1440 تحدد لشغل 235 وظيفية إدارية شاغرة من الخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات الدراسية المناسبة، وسيتم فتح بوابة وزارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني يوم الأحد المقبل الثاني من ديسمبر 2018، بعد الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على تلك الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظف العام، وأماكن شغل كل وظيفية وما هي المرتبة التي سيتم التعيين عليها، حال اجتياز المتقدم أو المتقدمة عملية الترشيح ومطابقة البيانات، للوصول للمرحلة النهائية وهي إعلان نتائج التوظيف في النيابة العامة ونشر أسماء المرشحين النهائية على بوابة موقع النيابة العامة الإلكتروني.

موقع وزارة الخدمة المدنية ومن خلال رابط جدارة للتوظيف الإلكتروني، ستفعل رابطي التقديم على وظائف الرجال ووظائف النساء الإدارية، وتم نشر بيان تفصيلي يوضح مسمى كل وظيفية، ومكان التعيين حال اجتياز نتائج القبول والفرز، والمرتبة الوظيفية للوظيفة الشاغرة وإذا ما كانت الوظيفية ستحتاج إجراء مقابلة شخصية من بين إجراءات أو عناصر المفاضلة بين المتقدمين، وتم نشر كل التفاصيل على موقع النيابة العامة الإلكتروني، ومنه يتم الوصول إلى رابط التسجيل في بوابة جدارة النيابة العامة السعودية للوظائف الإدارية 1440.

تقديم جدارة النيابة العامة السعودية وظائف إدارية

نشرت النيابة العامة الإرشادات والضوابط الخاصة بقبول الخريجين والخريجات على الوظائف الإدارية الشاغرة، قبل فتح رابط تقديم جدارة النيابة العامة الأسبوع المقبل، من حيث توضيح تعليمات التسجيل على بوابة التوظيف الإلكتروني وكيفية تصحيح البيانات الخاطئة، وتحديد من هم الفئات المستهدفة من خريجي وخريجات الجامعات السعودية، والشهادات المعادلة، ومكان ظهرو نتائج الترشيح لأسماء المقبولين بشكل مبدئي ثم المقبولين نهائياً في وظائف النيابة العامة الإدارية.

وظائف النيابة العامة 1440

المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرصة عمل بالقطاعات الحكومية، يمكنكم التعرف على تفاصيل وظائف النيابة العامة الإدارية من الملف المرفق.

Job from roky hay from

تقديم جدارة الخدمة المدنية للوظائف الإدارية 1440

رابط التقديم على بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة 3 من موقع وزارة الخدمة المدنية.

تقديم جدارة 1440

تغلق بوابة تقديم جدارة النيابة العامة للوظائف الإدارية يوم 28-3-1440 على أن تبدأ عمليات الفرز لتحديد أسماء المرشحين بشكل مبدئي.