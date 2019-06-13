“جامعة الطائف” : تعلن عن فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم تعرف على شروط القبول وطرق التقديم رابط

أعلنت “جامعة الطائف” عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة والراغبين بالإلتحاق بالكلية للعام الدراسي القادم 1440-1441 وذلك إبتداء من اليوم الأربعاء، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع علي شروط القبول بالكلية، وطرق التقديم، وسوف تعلن نتائج المقبولين بالكلية إبتداء من يوم الأربعاء الموافق 17 من ذي القعدة وحتى يوم الأحد الموافق 17 من ذي القعدة، والكليات المتاحة هي كلية العلوم الطبية التطبيقية والحاسبات والهندسة وتقنية المعلومات، وتخصصات الاقتصاد والمحاسبة، وسوف نتعرف عليها بالتفصيل الآن .

شروط القبول في جامعة الطائف

يتم إستقبال الطلبات عبر الموقع الالكتروني الخاص بجامعة الطائف من هنا

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو ان والدته سعودية أو أم لابن سعودي الجنسية .

ان يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية أو من داخلها .

ان لا يكون مضي على حصوله لشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها أكثر من 5 سنوات .

ان لا يكون المتقدم قد فصل فصلا أكاديميا من الجامعة او اى جامعة أخري .

ان لا يكون قد تقدم بطلب سابق للإلتحاق بجامعة الطائف .

يجب على المتقدم دخول جميع الإختبارات اللازمة للتخصص المتقدم إليه .

أن لا تقل النسبة الموزونة عن 70 فى المئة لدرجة البكالوريوس .

ان لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام .

ان يكون متفرغا للدراسة .

يشترط حصول المتقدم على نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة .

حصول المتقدم لتخصص اللغة الإنجليزية علي 52 درجة في إختبار كفايات اللغة الإنجليزية .

يشترط فى المتقدم لتخصص القراءات ان يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا .

اختياز المتقدم فى تخصص التربية البدنية للإختبارات الخاصة بـ اللياقة البندنية .

يشترط للمتقدمين فى كلية التربية ان لا تقل نسبة المكافئة عن 80 % .

سيتم المفاضلة بين المتقدمين لكليتي الصيدلة والطب، طبقا لحساب النسبة الموزونة، بنسبة 40 فى المئة للثانوية العامة، و30 في المئة لاختبار القدرات، و30 في المئة للإختبار التحصيلي .

اما كلية العلوم الطبية التطبيقية والحاسبات والهندسة وتقنية المعلومات، فسيتم حساب النسبة الموزونة، بنسبة 30 في المئة للثانوية العامة، و30 في المئة لإختبار القدرات ويشترط أن لا يقل عن 70 درجة، و40 في المئة للإختبار التحصيلي ويشترط أن لا يقل عن 70 درجة .

وسيتم المفاضلة أيضا لكلية العلوم وتخصصات الاقتصاد والمحاسبة والتصميم الغرافيكي والتصميم الداخلي، فسيتم حساب النسبة الموزونة، بنسبة 40 في المئة للثانوية العامة، و30 في المئة للإختبار التحصيلي.

اما المفاضلة في التخصصات النظرية فسيتم حساب النسبة الموزونة، للثانوية العامة والقدرات بنسبة 50% لكليهما .

موعد التقديم في كلية الطائف

سيتم فتح بوابة القبول لطلبات دبلوم المجتمع، والبكالوريوس، والمنح الداخلية الخاصة بالطلبة المقيمين سيستمر حتي يوم السبت المقبل الموافق 26 شوال حتي الساعة الثانية ظهرا .

سيتم فرز طلبات المتقدمين من يوم الأحد الموافق 27 شوال وحتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من ذي القعدة .

ستعلن نتائج المقبولين ويتم حصولهم على الرقم الجامعي يوم الأربعاء الموافق 7 من ذي القعدة وحتى يوم الأحد الموافق 11 من ذي القعدة .

سوف تعلن نتائج ترقية القبول في يوم الخميس الموافق 15 من ذي القعدة في تمام الساعة الثانية ظهرا .

سيتم فتح باب التقدم علي المقاعد الشاغرة سيبدأ من يوم الإثنين الموافق 19 من ذي القعدة وحتي يوم الأربعاء الموافق 28 من ذي القعدة .

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