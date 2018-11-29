توظيف حرس الحدود 1440: شروط التقديم في الوظائف العسكرية لحرس الحدود رابط أبشر للتوظيف

توظيف حرس الحدود 1440 يتابعه الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية عن توافر وظائف عسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود لعام 1440، وتتمثل وظائف حرس الحدود العسكرية 1440 في وظيفة جندي سائق وجندي ودوريات بحري وبري لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها، والحاصلين على شهاد الكفاءة المتوسطة بتقدير جيد كحد أدنى، و حددت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية شروط توظيف حرس الحدود 1440، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون المتقدم لوظائف حرس الحدود العسكرية سعودي الجنسية، وأن يتمتع المتقدم بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى باقي شروط التقديم في وظائف حرس الحدود العسكرية ، ومواعيد تقديم حرس الحدود، ورابط توظيف حرس الحدود 1440 عبر بوابة أبشر للتوظيف، فتابعونا.

توظيف حرس الحدود 1440

توظيف حرس الحدود 1440 يبدأ من يوم الاثنين 18 ربيع الأول 1440 هـ في الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر التقديم في وظائف حرس الحدود العسكرية لمدة أربعة أيام حتى يوم الجمعة الموافق 22 ربيع الأول الأول 1440 هـ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث تتلقى منصة أبشر الإلكترونية طلبات التقديم في الوظائف العسكرية لحرس الحدود لعام 1440 على وظيفة جندي سائق وجندي دوريات من خلال التقديم في وظائف حرس الحدود العسكرية.

شروط القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود 1440

حددت الإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية شروط توظيف حرس الحدود 1440، ويجب الإطلاع جيدًا على الشروط قبل التسجيل في الوظائف العسكرية لحرس الحدود حتى لا يتم استبعاد الطلب خلال مراحل القبول القادمة، ونستعرض عليكم شروط القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود العسكرية فيما يلي:

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رابط تسجيل حرس الحدود 1440

تعتمد وزارة الداخلية السعودية على التسجيل الإلكتروني في تقديم الوظائف العسكرية التابعة لها، حيث يتم تسجيل التقديم في وظائف حرس الحدود العسكرية من خلال الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني، ويتم ملء استمارة طلب توظيف حرس الحدود 1440 من خلال بوابة أبشر الرسمية في المواعيد التي ذكرناهًا سالفًا، وتتمنى لكم أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع المتقدمين على وظائف حرس الحدود العسكرية.

يمكنكم تسجيل وظائف حرس الحدود 1440 من يوم الأثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 ميلادية،وينتهي التقديم في وظائف حرس الحدود يوم الجمعة، وسيكون التسجيل في وظائف حرس الحدود العسكرية من خلال الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية، ويجب على كل المتقدمين توخي الدقة عند ملء استمارة التوظيف الإلكترونية، حتى لا يتم استبعاد الطلب.

تنتهي منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني استقبال طلبات التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود اليوم الموافق 30 ديسمبر 2018 ميلادية و 23 ربيع الأول 1440 هجرية على وظيفة جندي سائق وجندي دوريات بري وبحري، و سننقل لكم نتائج قبول حرس الحدود من خلال هذا المحتوى فور إعلان وزارة الداخلية عن ظهور النتائج.