بالفيديو:طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية وتوضيح لأسباب الرفض للطلب

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية،من أكثر ما يقوم المغترب البحث عنه هو تأشيرة الزيارة العائلية حيث ينقسم الباحثون حول التمديد أو تجديد الزيارة العائلية،إليكم أعزائي القراء الطريقة كاملة مدعمة بفيديو لشرح الكيفية والطريقة الصحيحة لطلب تأشيرة الزيارة العائلية وتوضيح للمهن التيس يجوز لها طلب الزيارة العائلية.

طريقة طلب تأشيرة زيارة عائليه

يجب مسبقاً أن يكون لديك حساب مسجل على أبشر كي يسهل عليك إجراء طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية ومن خلال موقع وزارة الخارجية يمكنك التقدم بطلب لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية، ولكن قبل شرح الطريقة تفصيلياً يجب الانتباه إلى بعض الأمور والتي يمكن أن يرفض طلب تمديد التأشيرة بسببها وهي المخالفات المرورية يمكن أن تكون عائق، عدم تسديد رسوم طلب الزيارة عائق لقبول الطلب، المهنة التي تعمل بها يجب أن تندرج تحت مسمى مهنه كي يقبل طلب الزيارة العائلية، مدة تأشيرة العمل الخاصة بك يجب أن تكون صالحة حتى نهاية مدة تمديد التأشيرة العائلية أو طلب تأشيرة جديدة للزيارة العائلية.

خطوات طلب تمديد الزيارة العائلية

من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية قم بملء نموذج طلب زيارة عائلية.

تقوم بتحديد نوعية التأشيرة (مفردة _ جماعية).

تحديد مدة التمديد بحسب قوانين المدد المسموح بها.

رقم الهوية أو البطاقة الشخصية.

تاريخ تأشيرة العمل.

بداية الزيارة مع تحديد موعد النهاية بحيث لا تتخطى 180 يوم.

بعد إجراء الطلب بشكل صحيح يمكنك الاستعلام عن الطلب من خلال حسابك والذي سيوضح فيه قبول الطلب أم رفض الطلب المقدم.

فيديو توضيحي يوضح كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.