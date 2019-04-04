تقديم وظائف وزارة الدفاع 1440 المدنية عبر بوابة وزارة الدفاع mod.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية تقديم وظائف وزارة الدفاع 1440 المدنية حيث أعلنت وزارة الدفاع اليوم، عن توفر عدد من الوظائف المدنية الشاغرة لديها وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك من أجل العمل بإدارة المساحة العسكرية وعلى راغبي الترشح لتلك الوظائف ملأ طلبات التقديم الموجودة على الموقع، مع الأخذ في الاعتبار توافر كافة الشروط المطلوبة، لشغل تلك الوظائف والجدير بالذكر أن تلك الوظائف لحاملي درجة البكالوريوس فيما فوق.

تقديم وظائف وزارة الدفاع 1440 المدنية

أكدت وزارة الدفاع السعودية أن على راغبي شغل وظائف وزارة الدفاع 1440 القيام بتعبئة طلب التوظيف الرقمي، المتاح على موقعها الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمساحة العسكرية، وذلك بعد الإطلاع على كافة الشروط والمتطلبات التي ينبغي توافرها في المتقدمين، من الكوادر السعودية ومن خلال نموذج طلب التوظيف يجب ملأ التالي:

المعلومات الشخصية: الاسم الأول وأسم الأب والجد واسم العائلة ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وتاريخ التخرج وتاريخ الميلاد.

الحالة الصحية: سليم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المستوى التعليمي: درجة البكالوريوس أو دبلوم عالي أو ماجستير أو دكتوراه.

الدورات التدريبية.

الخبرات السابقة.

الوظيفة المطلوبة: مسمى الوظيفة ورقم الوظيفة.

في نهاية النموذج يجب الإقرار بان المتقدم حسن السير والسلوك وجميع المعلومات التي تم تقديمها صحيحة بشكل كامل.

وظائف وزارة الدفاع 1440 المدنية

وظيفة أخصائي جودة. وظيفة مشرف تنظيم وإدارة قواعد بيانات. وظيفة خبير استشعار عن بعد. وظيفة مشرف خرائط ملاحية. وظيفة خبير جيو ديسي. وظيفة خبير كارتو غرافي. وظيفة كبير مهندسي المساحة. وظيفة خبير مسح بحري وإنتاج خرائط رقمية. وظيفة مطور تطبيقات الويب. وظيفة خبير مسح جوي رقمي. وظيفة مدير قواعد البيانات. وظيفة مطور برمجيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1440

يبدأ التقديم من اليوم الأحد الموافق 1440/04/23هجرياً 31-12-2018 ميلادياً وينتهي الخميس الموافق 1440/05/04هجرياً، أما عن طريقة التقديم

يتم تحميل نموذج طلب التوظيف وملأ كافة البيانات المطلوبة به.

إرسال الطلبات والنموذج على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

تم الإعلان اليوم عن عدد من وظائف وزارة الدفاع في برنامج التعاقد المباشر باللجنة الفنية على المسميات الوظيفية التالية:

مساعد إداري بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي. فني أنظمة نجاه بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

ومن المقرر استقبال طلبات التوظيف بالإدارة المركزية لشؤون المتعاقدين بداية من 2 شعبان 1440 حتى 13 شعبان 1440.

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