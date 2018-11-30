نتائج وظائف قوات الأمن الدبلوماسي 1440 عبر موقع أبشر للتوظيف على وظيفة جندي

نتائج وظائف قوات الأمن االخاصة تم الإعلان عنها اليوم، ويمكن الاستعلام عن نتائج الفرز المدئي في القوات الخاصة من قبل المتقدمين بشكل إلكتروني، وتقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي 1440 وشروط القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عبر بوابة أبشر للتوظيف، أعلنت مديرية الأمن العام للقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي عن فتح القبول في وظائف الأمن الدبلوماسي 1440 على وظيفة تحت مسمى جندي، حيث يتم تسجيل المقبولين للدورة التأهيلية الخاصة برقة 20 في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، حيث أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على الإنترنت عن فتح تقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي على رتبة جندي يوم الأحد المقبل الموافق 12/2/1440 هجرية و21 أكتوبر 2018 ميلادية، وتم فتح باب القبول على تقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي 1440 لحملة الشهادة الثانوية العامة ولمن يحمل شهادات تعادلها، ولكن اشترطت وزارة الداخلية أن تكون نسبة النجاح للمتقدم لا تقل عن 75%، وسنقوم من خلال هذا المقال عرض كافة الشروط التي حددتها إدارة القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتقديم في وظائف الأمن العام 1440.

نتائج وظائف قوات الأمن الخاصة

نتائج قوات الأمن الخاصة نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، حيث شددت قوات الأمن الخاصة أن على كل المتقدمين الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة معرفة نتائج الفرز المبدئي لحضور المقابلة الشخصية بالمستندات والشهادات، ويمكنكم من خلال الدخول على مستندات المطلوبة لمطابقة البيانات التعرف على كافة الشهادة المطلوب إحضارها يوم المقابلة الشخصية، كما شددت قوات الأمن الخاصة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية:

تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:

1 – حلاقة شعر الرأس رقم 3.

2 – الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.

3 – الحضور الساعة الخامسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة، وذلك أمام البوابة الغربية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق صلبوخ شمال مدينة الرياض.

4 – يمنع منعاً باتاً الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرات تصوير.

تقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي 1440

أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح تقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي 1440 عبر بوابة التوظيف الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية من خلال بوابة أبشر توظيف لحملة الشهادة الثانوية العامة في تخصص علمي وشرعي وإداري، وما يعادلها من شهادات، وسيتم استقبال طلبات توظيف الأمن العام 1440 من خلال رابط أبشر للتوظيف من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد المقبل الموافق 12 صفر 1440 حتى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 16 صفر 1440 هجرية.

رابط القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام 1440 على رتبة جندي

شروط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440

أعلنت وزارة الداخلية بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر للتوظيف شروط القبول والتسجيل عند تقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي 1440 على رتبة جندي، وستم توظيف المقبولين في تقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي خارج الممملكة في سفارات السعودية بالخارج، كما سيتم مجموعة أخرى من المقبولين في مناطق داخل المملكة مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المتورة والمنطقة الشرقية، ونعرض لكم فيما يلي كل هذه الشروط حسب ما أقرته وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً، ولا يزيد عن 30عاماً حسب الهوية الوطنية.

• أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة، وكافة مراحل القبول.

• ألا يقل طول المتقدم عن (172) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

• ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

• أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لاتقل عن (75%) وبتخصص (علمي-شرعي-إداري).

• ألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (50%)

• اجتياز اختبارات القبول التي يحددها الأمن العام.

ينبغي توخي الدقة عند كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة من خلال بوابة أبشر للتوظيف حتى لا يتم استبعاد طلب تقديم وظائف قوات الأمن الدبلوماسي 1440، وسنوافيكم بنتائج القبول فور الإعلان عنها عبر هذا المقال، وتتمنى أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين على وظائف وزارة الداخلية 1440.