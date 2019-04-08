شروط تقديم وظائف رئاسة شؤون الحرمين لشغل الوظائف الموسمية خلال شهر رمضان المقبل، وموسم الحج للعام الجاري 1440، تم الإعلان عنها مع فتح بوابة القبول والتسجيل، لإرسال طلبات الخريجين من الفئات المستهدفة بالتوظيف، مع توضيح طريقة إعلان نتائج وأسماء المقبولين مبدئيا في تلك الوظائف، وموقع إرسال طلبات التسجيل الإلكترونية للخريجين.

شروط تقديم وظائف رئاسة شؤون الحرمين

أشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، عبر البيان الصادر عن إداراتها العامة للموارد البشرية، إلى شروط تقديم وظائف رئاسة شؤون الحرمين الموسمية للرجال وخاصة تلك الوظائف الخاصة بالتشغيل في المسجد الحرام خلال شهر رمضان القادم 1440،تم وضع مجموعة من التعليمات التي تحكم عملية التقديم للتوظيف الموسمي والتي من بينها مه هو مرفق أدناة.

أن تكون جنسية المتقدم هي الجنسية السعودية فقط.

السن لا يقل عن 20 عام.

التمتع بحسن المظهر السلوك والخلق كي يكون مناسباً للعمل في المسجد الحرام.

الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى للمؤهل لكافة إدارات الرئاسة.

الحصول على شهادة جامعية كحد ادني لوظائف إدارة الهيئة.

أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل للعمل وليس لدبه عمل أخر.

القبول بالعمل في أي وردية يتم توجيهه للعمل بها.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الالتزام بدقة وصحية البيانات المسجلة إلكترونياً، وإحضار المستندات والأوراق في المقابلة الشخصية للمقبولي مبدئياً.

رابط التسجيل في وظائف رئاسة الحرمين

التسجيل في وظائف رئاسة الحرمين تتم من خلال الدخول على بوابة توظيف رئاسة الحرمين، وتقديم طلب شغل الوظائف وإدخال البيانات المطلوبة،وسترسل رسالة نصية على رقم جوال المتقدم المقبل مبدئياً.

تقديم وظائف رئاسة شؤون الحرمين الموسمية لرمضان وموسم الحج 1440