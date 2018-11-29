تقديم وظائف حرس الحدود 1440: رابط القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية لحرس الحدود عبر منصة أبشر للتوظيف

تقديم وظائف حرس الحدود 1440 عبر منصة أبشر للتوظيف نعرضه لكم من خلال موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية، حيث تم فتح القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية لحرس الحدود وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية عن فتح التسجيل في وظائف بالمديرية العامة لحرس الحدود على وظائف برتبة جندي دوريات بري وبحري وظائف برتبة جندي سائق، وسيكون تقديم وظائف حرس الحدود 1440 عبر بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني ،ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط تسجيل وظائف حرس الحدود العسكرية ، ونستعرض عليكم كافة التفاصيل حول القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود.

تقديم وظائف حرس الحدود 1440

تقديم وظائف حرس الحدود 1440 يكون من خلال منصة أبشر التوظيف الإلكتروني، حيث صرحت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن وجود وظائف عسكرية شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، والحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة كد أدنى بتقدير جيد على الأقل للقبول في الوظائف العسكرية لحرس الحدود، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية والمنشأ، وأن يكون حسن السير والسلوك، وللتعرف على باقي الشروط يمكنكم الدخول على رابط شروط التسجيل في وظائف حرس الحدود 1440.

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مواعيد تسجيل حرس الحدود

يبدأ تقديم وظائف حرس الحدود 1440 من يوم الأثنين الموافق 18 ربيع الأول 1440 هجرية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وينتهي التسجيل في وظائف حرس الحدود العسكرية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 22 ربيع الأول 1440، وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية شروط التقديم في وظائف حرس الحدود العسكرية.

رابط منصة أبشر للتوظيف

يمكنكم تقديم وظائف حرس الحدود 1440 على رتبة جندي سائق وجندي دوريات من خلال الدخول على رابط منصة أبشر الإلكتروني، وينبغي توخي الدقة عند ملء بيانات استمارة توظيف حرس الحدود 1440 من خلال التسجيل الإلكتروني، حتى لا يتم استبعاد الطلب، ولكم من أسرة موقع نجوم مصرية كل الأمنيات بالتوفيق.

تقديم الوظائف العسكرية لحرس الحدود يبدأ من يوم الأثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 بالتاريخ الميلادي، ونذكركم أنه باقي على فتح باب التسجيل في وظائف حرس الحدود 1440 يومين حسب المواعيد التي حددتها المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية، والتسجيل سيكون من خلال منصة أبشر للتوظيف كما ذكرنا سابقًا.

نذكركم أن تقديم حرس الحدود للوظائف العسكرية من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني سينتهي اليوم الجمعة الموافق 22 ربيع الأول 1440 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2018 ميلادية، وسنتابع معكم نتائج وظائف حرس الحدود فور الإعلان عنها.