رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1440 العسكرية لحملة الثانوية من خلال بوابة أبشر توظيف jobs.moi.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية تفاصيل الإعلان عن وظائف حرس الحدود 1440 حيث أعلنت وزارة الداخلية، منذ ساعات عن فتح باب القبول والتسجيل الخاص بحرس الحدود، على رتبة جندي دوريات بحرية وبرية وجندي سائق وتم التنويه إلى أن موعد استقبال طلبات الراغبين، في الترشح لشغل تلك الوظائف سيتم من خلال بوابة #أبشر_توظيف في الفترة، من 18 / 3 / 1440 في تمام العاشرة صباحاً، وينتهي في 22 / 3 / 1440 في تمام العاشرة صباحاً.

وظائف حرس الحدود 1440 العسكرية

للراغبين في الترشح لشغل وظائف حرس الحدود 1440 يمكن التقديم من خلال الولوج مباشرة إلى بوابة أبشر توظيف ولكن، قبل ذلك يجب معرفة كافة الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية، واشترطت وجودها للقبول ومن بين تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف سعودي الأصل والجنسية، ويتم استثناء من تم نشأته مع أبيه خارج المملكة. وجوب حسن السمعة والسير والسلوك للمتقدم لشغل وظائف حرس الحدود. لم يسبق للمتقدم التعيين بأي وظائف حكومية أو مدنية أو أي وظائف خاضعة للنظام العسكري. وجوب سريان وصلاحية الهوية الوطنية للمتقدم عند التقديم. اشتراط ألا يقل عمر المتقدم لشغل الوظائف عن 17 ولا يزيد عن 30 عاماً، وقت بدء التدريب الفعلي وهذا يعتبر تاريخ بدء التعيين. ضرورة اجتياز اختبار اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة الشخصية يجب ألا يقل طول المتقدم لشغل الوظائف عن (170) سم لذوي الكفاءات المتوسطة، و(168) سم لحاملي شهادة الثانوية العامة. ضرورة تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية للوزارة. يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية. وجوب حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة وفي حال الحصول، على شهادات معادلة من الخارج يجب توثيقها من وزارة التعليم السعودية. اشتراط حصول المتقدم على وظيفة جندي سائق، على رخصة للقيادة مع سريان مفعولها عند التقديم.

تقديم حرس الحدود 1440



تم الإعلان عن موعد فتح باب القبول والتسجيل تقديم حرس الحدود 1440 بداية من يوم الاثنين، الموافق 18 ربيع الأول 1440 حتى الجمعة 22 ربيع الأول 1440 في تمام العاشرة صباحاً، مع وجوب التوجه إلى بوابة ابشر توظيف لملأ استمارة طلب شغل الوظائف العسكرية الخاصة بالمديرية العامة لحرس الحدود.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1440

اليوم بدء تلقي طلبات توظيف حرس الحدود وفق ما أعلنته مديرية حرس الحدود السعودية، ولراغبي التقديم على الوظائف العسكرية المعلن عنها مسبقا، يمكن الولوج إلى منصة أبشر توظيف وقد تم التنويه على الرابط المدرج أعلاه.