تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز رجال ونساء | شروط وضوابط التقديم الإلكتروني

بوابة تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز تستقل طلبات شغل الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء، وفق شروط وضوابط التقديم بالوظائف الشاغرة للمعديين من الجنسين، حيث تم الإعلام مؤخراً عن توافر عدة وظائف أكاديمية بعدة تخصصات، من الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق، وذلك لشغل فرص العمل بمسمى معيد أو محاضر في التخصصات العلمية للعام الدراسي المقبل 1440-1440.

موقع بوابة توظيف جامعة الملك عبد العزيز نشر تفاصيل وشورط التقديم على الوظائف الشاغرة لدى كلية السياحة، سواء كانت تلك التي تخص وظيفة معيد أو الوظائف المخصصة لوظيفية محاضر، وسندرج شروط القبول والتسجيل للتعرف عليها من الخريجين، قبل البدء في تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز ، على حسب ما سندرجه من معلومات للباحثين عن فرص العمل.

طريقة تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز

معرفة طريقة تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1440 لوظيفة معيد، والبيان بالمسمى الوظيفية لعد المناصب الشاغرة للرجال والنساء ستكون كما هو موضح بجدول الوظائف.

اسم الوظيفية التخصص التصنيف معيد قسم إدارة الفعاليات إدارة الفاعليات 3وظائف رجال و3 وظائف نساء معيد قسم إدارة الضيافة قسم إدارة الضيافة وظيفة للرجل ووظيفة للمرأة. معيد بقسم الفن والتكنولوجيا الطهي قسم الفن والتكنولوجيا فن وتكنولوجيا الطهي.

وظائف محاضر يمكن استعراضهم كما وضح بعالية من خلال البيان المرفق

1 – محاضر (وظيفتان للرجال):

– قسم إدارة الفعاليات (تخصص إدارة الفعاليات). 2 – محاضر (وظيفتان للرجال):

– قسم إدارة الضيافة (تخصص إدارة الضيافة). 3 – محاضر (وظيفة واحدة للرجال):

– قسم السفر والسياحة (تخصص السفر والسياحة).

شروط توظيف جامعة الملك عبد العزيز

الشروط والضوابط العامة للمتقدمين على وظائف جامعة الملك عبد العزيز إلكترونيا من موقع التوظيف،

رابط بوابة توظيف جامعة الملك عبد العزيز

بدء تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز لكلية السياحة ويستمر التسجيل حتى يوم 15 شعبان 1440 المقبل، وسيتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة ومنها وثيقة التخرج وشهادات الدورات والدبلومات واللغات المعتمدة وكشوف الدرجات إلكترونياً.

تردد قناة الظفرة الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايلسات وتمتع بأقوي البرامج الترفيهية والمسلسلات