تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية عبر بوابة ابشر

تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، قامت وكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالإعلان، عن فتح باب التسجيل والقبول على الرتب التالية، وهي جندي ووكيل رقيب وجندي اول وعريف، وقد قامت قوات الأمن الخاصة بالإعلان عن فتح باب التسجيل والقبول، لراغبي التسجيل من حاملي الشهادات الجامعية المتوسطة، وأيضا للراغبين من خريجي الدبلومات سنتين ومن لديه شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة معادلة لها، يتم التقديم على رتبة (جندي) من أجل التعيين بمنطقة تبوك ومن المقرر بدء استقبال طلب التوظيف، عبر بوابة #أبشر_التوظيف من غدٍ الثلاثاء 8-10-1440 من العاشرة صباحاً حتى العاشرة من صباح السبت، الموافق 12 /10/1440هـ مع وجوب توفر بعض الشروط في المتقدم للتسجيل ويمكن التسجيل عبر أبشر وزارة الداخلية.

وقد أكدت قوات الأمن الخاصة أنه تم بالفعل الإعلان عن حاجتها لعدد من الرتب ومن المقرر فتح أبواب التسجيل أمام المتقدمين للتسجيل في القوات الخاصة ، بداية من يوم الأحد المقبل في الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة من يوم الخميس، من نفس الأسبوع الموافق 3-4-1439 ويتم تلقي أوراق المتقدمين للتسجيل عبر بوابة التوظيف الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية.

شروط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الأصل وأيضا سعودي المنشأ ويتم استثناء من نشأ مع أبواه أثناء فترة الخدمة خارج المملكة.

يجب ألا يكون متزوج من أجنبية.

يجب ألا يكن له خدمات سابقة بأي جهة حكومية.

ألا يقل تقديره الجامعي عن جيد.

لابد من لياقته بدنيا وجسديا ونفسيا.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للتسجيل عن سبعة عشر عاما ولا يزيد على ثلاثين عاما.

يجب أن يكن المتقدم للتسجيل لديه حسن السير والسلوك وأن يكن غير محكوم عليه في أي جرائم مخلة بالشرف.

يجب أن يكن حاصلا حصوله مؤهل دراسي مناسب ومطلوب.

يجب ألا يقل طوله عن 170 سم.

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