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تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 عبر بوابة ابشر … الشروط والمواعيد

كتب محمد ساميفي آخر تحديث
تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 عبر بوابة ابشر … الشروط والمواعيد
تقديم وظائف الدفاع المدني 1440

تقديم وظائف الدفاع المدني 1440، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفق المؤهلات العلمية والشروط العامة المطلوبة، وكذلك الشروط الخاصة بكل رتبة، والتي يبدأ التقديم الالكتروني عبر رابط ابشر توظيف من الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 21 رمضان وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 رمضان 1440 هـ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ونقدم لكم من خلال هذه المقالة رابط تسجيل وشروط تقديم الدفاع المدني 1440.

شروط تقديم الدفاع المدني 1440

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ( الأصل والمنشأ).
  • هذه الوظائف مقتصرة على الذكور.
  • أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب لكل رتبة ووظيفة متاحة.
  • أن يجتاز اختبارات القبول.
  • بالنسبة للعمر، أن يكون ما بين (17- 30) عام حسب بطاقة الهوية في موعد تقديم الطلب.
  • بالنسبة للطول، يتطلب ألا يقل طوله عن 168 سم.
  • تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.
  • أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب لكل رتبة ووظيفة متاحة.
  • أن يجتاز اختبارات القبول.
  • أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
  • عدم سابقة الحكم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يكون متزوج بغير سعودية.

خطوات تسجيل وظائف الدفاع المدني 1440

  • أولا يجب الدخول إلى موقع ابشر للتوظيف الإلكترونى من هنا.
  • ثم اختيار الوظيفة المطلوبة ( المديرية العامة للدفاع المدني).
  • ثم الضغط على بحث.
  • سيظهر لك رقم الوظيفة المتاحة للاختيار منهم.
  • ثم الضغط على اسم الوظيفة.
  • سوف يفتح صفحة بها شروط الوظيفة وبدء التسجيل بالضغط على الموافقة على الشروط.
  • ثم تقديم الطلب.
  • وهنا يتطلب كتابة البيانات الشخصية ( رقم الهوية- تاريخ الميلاد-الجنس- رقم هوية الأب).
  • ثم الضغط على موافق.

 

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عن الكاتب

محمد سامي

كاتب و محرر بموقع نجوم مصرية أهتم بكتابة المقالات عن الأخبار المحلية والعالمية واتحري الدقة والمصدقية

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