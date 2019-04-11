تقديم وظائف الحرس الوطني التجنيد الموحد وشروط القبول والتسجيل في هيئة الطيران للحرس

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني السعودي تسجيل التجنيد الموحد، يستقبل طلبات التقديم عبر بوابة القبول والتسجيل للوظائف العسكرية وغيرها، حيث يستمر التقديم على الوظائف العسكرية طوال فترات العام، وفق التوضيحات التي نشرتها وزارة الحرس الوطني للمواطنين، للتعريف بمواعيد التقديم الإلكتروني على الرتب أو المناصب وكيفية التقديم على حسب الشروط العامة التي حددتها الوزارة على صفحتها الرسمية للتوظيف الإلكتروني.

بوابة وزارة الحرس الوطني للقبول والتسجيل أكدت استمرار استقبال طلبات التقديم لشغل وظائف الحرس الوطني العسكرية على مدار السنة بدون أرقام طلبات، ويتم الاختيار وفق قواعد الفرز والمفاضلة التي تجريها الجهات المختصة، وأشارت البوابة لفتح تسجيل التجنيد الموحد، وتم وضع الشرط العامة الواجب توافرها في من يتقدم عبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني، بجانب عرض مزايا هيئة طيران الحرس والشروط الإضافة الخاصة به.

شروط تقيم وظائف الحرس الوطني العامة

أشارت وزارة الحرس الوطني إلى مجموعة من الشروط العامة التي يجب الإطلاع عليها لمن يرغب في التسجيل عبر بوابة القبول والتسجيل الرسمية، والتي من بينها دون شك تحديد الجنسية والمنشأ والسن، والمواصفات البدنية من حيث الطول والوزن واللياقة، وصحيفة الحالة الجنائية، وشرط الزواج والوظيفة والمؤهل الدراسي وغيرها من الصورة التي تضم الشروط كام وضعت من المسئولين عنها.

شروط القبول والتسجيل

مزايا هيئة طيران الحرس الوطني

أضافت بوابة القبول والتسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني لمجموعة من المزايا، يتحصل عليها من يجتاز عناصر الفرز والمفاضلة في وظائف الحرس الوطني العسكرية، التابعة لهيئة طيران الحرس نرفقها لكم هي الأخرى.

شروط قبول هيئة طيران الحرس الوطني

نشرت بوابة الحرس الوطني لللقبول والتسجيل مجموعة من الشروط الخاصة بمن يرغب في تقديم وظائف هيئة طيران الحرس الوطني بياناها كما هو مرفق.

بوابة وزارة الحرس الوطني القبول والتسجيل

رابط التسجيل في بوابة الحرس الوطني القبول والتسجيل لشغل الفرص الوظيفية والرتب العسكرية الشاغرة او للتجنيد الموحد ، وكانت البوابة قد أشارت لكون تقديم وظائف الحرس الوطني مستمر طوال فترارات السنة بدون أرقام طلبات.

تحديث: تم الإعلان عن توافر وظائف عسكرية جديدة في وزارة الحرس الوطني يتم التقديم عليها من رابط القبول والتسجيل لبوابة التجنيد الموحد خلال الفترة من الأحد المقبل9 شعبان 1440 وحتى الخميس من الإسبوع القادم.

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