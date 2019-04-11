تقديم وظائف الحرس الوطني 1440 للرجال من خلال بوابة التوظيف emp.sang.gov.sa

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية وظائف الحرس الوطني حيث دعت الوزارة لعدد من الوظائف الشاغرة اليوم على البنود بند الصيانة وبند الأجور، في عدد من التخصصات المختلفة للعمل بأحد فروع ومناطق الوزارة المنتشرة بالمملكة، وكانت الوزارة قد أعلنت منذ عدة أشهر عن عدد من الوظائف الشاغرة، على بند الأجور في المدينة المنورة وجدة والرياض، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني منذ أيام عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، على بند المستخدمين والأجور ومن المقرر أن يفتح باب تقديم الحرس الوطني 1440 أمام الراغبين، بداية من اليوم الأحد الموافق 9-8-1440 حتى الخميس الموافق 13-8-1440.

تقديم وظائف الحرس الوطني 1440

حددت وزارة الحرس الوطني عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الحرس الوطني 1440 وهي كالتالي:

يجب أن يكن المتقدم حسن السير والسلوك لم يتم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالأدب والشرف.

يجب أن يكن المتقدم قد تم إحالته للتقاعد من أي جهة حكومية.

يجب الالتزام بصورة كلية بالممارسة الفعلية للوظيفة المتقدم ولن يتم تكليفه بأي عمل إداري.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عام ولا يتجاوز (40) وقت تقديم طلب التوظيف.

يجب أن يخضع المتقدم لشغل تلك الوظائف للمقابلة الشخصية ويجب اجتيازها.

يفتح باب التقديم لحملة شهادة الثانوية والشهادات المعادلة لها.

ارتداء الزي المناسب الخاص بكل وظيفة.

يجب التنويه على ضرورة أن تكن الخبرات السابقة للمتقدم خاصة بطبيعة عمل الوظيفة، أيضا يجب إثبات ذلك من الجهة المنوطة بذلك أو من خلال المسمى الوظيفي من الغرفة التجارية.

وظائف الحرس الوطني 1440

يمكن متابعة تفاصيل الوظائف المعلنة من وزارة الحرس الوطني حيث تتطلب شهادات تدريبية إلى جانب المؤهل الدراسي، أيضا يجب العلم أنه لا يحتسب التدريب إلا ما بعد الحصول المتقدم على المؤهل، يجب أن تكن الدورات التدريبية في إطار طبيعة العمل، ويجب أن تكون من جهة تدريبية حكومية معترف بها، مع ضرورة اجتياز المتقدم الاختبار الذي سيتاح عند التقديم وضرورة اجتياز المقابلة الشخصية كذلك.

أما عن الوظائف المتاحة على بند الأجور بمدينة الرياض فهي 23 وظيفة كالتالي:

سباك

فني كهرباء

مهندس ميكانيكي

طباخ

مراقب عمال

مشرف عمال

فني ميكانيكا

مهندس مدني

نجار

فني غلايات

سائق معدات

مقدر كهرباء

سايس

حمال

عامل

عامل مزارع

مشغل معدات فني ميكانيكي

عامل رش مبيدات

فني مساحة

فني تبريد مركزي

فني مصاعد

فني مضخات

فني معدات كهربائية

رابط تقديم الحرس الوطني 1439

يتاح التقديم في الوظائف المعلنة أعلاه لمن يستوفي شروط التوظيف من خلال بوابة التوظيف بوزارة الحرس الوطني على الرابط التالي emp.sang.gov.sa

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