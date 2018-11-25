تقديم وظائف التدريب التقني للنساء عبر موقع توظيف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

موعد تقديم وظائف التدريب التقني للنساء 1440، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح مسابقة وظيفية للنساء لسد حاجة بعد الوحدات بالتخصصات التدريبية الشاغرة للبنات من الخريجات حملة درجة الدبلوم والبكالوريوس، وسنرفق بيان تفصيلي حول مواعيد التقديم والمناصب الشاغرة في كليات التقنية وفورع التدريب التقني المنتشرة بغالبية مناطق المملكة العربية السعودية، وكذلك الشروط التي حددتها مؤسسة التدريب التقني لقبول راغبات التسجيل في في بوابة الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نشرت بيانات تفاصيله حول كيفية تقديم وظائف التدريب التقني للنساء 1440، وأوضحت اهم النقاط الواجب التركيز عليها بعد دخول الخريجات على رابط بوابة الوظائف، وبعد عملية التسجيل وانتهاء من إدخال البيانات يتم طباعة رقم طلب التقديم، كي يتم إرفاقه ضمن الوثائق المطلوبة والخبرات وفق شروط القبول والتسجيل بكل وظيفية، وحال إعلان أسماء المشرحات المبدئية لشغل الوظائف الشاغرة، لتحديد مواعيد المقابلة الشخصية، ويجب التأكد من صحة البيانات لتطابقها مع تلك المسجلة على رابط تقديم وظائف التدريب التقمني 1440 للنساء، وان نتائج القبول المبدئية لمن سينطبق عليهن الشروط لا تعني الالتحاق بالوظيفية لحين انتهاء باقي الاختبارات.

مواعيد تقديم وظائف التدريب التقني للنساء 1440

يبدأ التقديم على المسابقة النسائية لشغل الوظائف الإدارية والفنية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بداية من الثلاثاء الموافق 19-3-1440، على أن تنتهي فترة القبول والتسجيل عبر رابط تقديم وظائف التدريب التقني للنساء يوم 23-3-1440، من خلال الدخول على رابط بوابة التوظيف بالتدريب التقني المرفق أدناة، ويمكن التعرف على كافة التفاصيل حول تلك المناصب الشاغرة من المرفقات.

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بيان بوظائف التدريب التقني الشاغرة للنساء.

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رابط بوابة وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطط رابط بوابة الوظائف الشاغرة، حيث يمكن الدخول والتعرف على الوظائف الشاغرة والمتاح التقديم عليها للرجال أو النساء على بوابة وظائف التدريب التقني، والتعرف على شروط القبول والتسجيل وغيرها من التفاصيل