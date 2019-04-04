تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية رجال ونساء .. رابط وطريقة التسجيل

فتح تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية 1440 لمجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، والتفاصيل من موقع توظيف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي وجهت الدعوة للباحثين عن العمل، راغبي التقديم على وظائف التأمينات والإنضمام إلى فريق العمل، لشغل الفرص الوظيفية بفروع المؤسسة، الدخول على موقع الوظائف الإلكترونية واستعراض ما يتاح عليه من فرص وظيفية، وتسجيل البيانات الآن بعد الإعلان عن مواعيد بدء التسجيل الإلكتروني في تلك الفرص الوظيفية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تحدد المزيد من التفاصيل في إعلان فتح التوظيف، غير أنها عددت بعض المزايا التي سيتمتع بها الحاصلين على فرصة العمل، في الوقت الذي تم تحديد فيه مواعيد فتح بوابة التوظيف الإلكترونية لشغل الوظائف الشاغرة، وسنضع لكم رابط تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية لبدء تسجيل الدخول والتعرف على كافة التفاصيل.

مواعيد تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية 1440

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح بوابة التوظيف الإلكترونية لديها لاستقبال طلبات الباحثين عن العمل، منذ يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 1440 الجاري، ولم يتم الإشارة لموعد انتهاء التسجيل في وظائف التأمينات، وحول أماكن توافر الوظائف فقد تم التنويه عن كونها متوفرة في جميع فروع التأمينات بجميع ربوع المملكة والوظائف متاحة للرجال والنساء من السعوديين.

شروط ومزايا وظائف التأمينات الاجتماعية

أشار إعلان التوظيف لبعض المزايا التي سيتمتع بها الحاصلين على الفرص الوظيفية من الرجال والنساء، وهي وجود بيئة عامل متطورة وجاذبة، ومسار وظيفي، وبرامج تطوير المهارات بما يتواكب والتطورات التكنولوجيا التي تشهدها المؤسسة في خدماتها، وحول الشروط فلم يشر الإعلان إلا إلى شرط واحد فقط وهو أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

رابط تقديم التأمينات الاجتماعية

رابط التقديم على الوظائف الشاغرة في التأمينات، من خلال بوابة توظيف التأمينات الاجتماعية حيث يمكن تسجيل الدخول على حساب المستخدم، أو فتح حساب جديد والتسديل لمن يرغب أو ترغب في شل احد تلك الوظائف.

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