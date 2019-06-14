تقديم وظائف الأحوال المدنية نساء 1440 تعرف على شروط القبول والتسجيل ورابط التقديم

قريبا فتح تقديم وظائف الأحوال المدنية نساء 1440 من خلال بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني، لشغل الوظائف العسكرية للعنصر النسائي بمقرات وكالة الأحوال المدنية بالمناطق والمحافظات السعودية، على حسب ما جاء من ضوابط وشروط عامة للقبول والتسجيل، وذلك لشغل الوظائف العسكرية برتبة جندي أول وجندي للقيام بأعمال الأمن والحراسة وفق ما صرحت به وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وسنوضح فيما يلي كيفية الوصول إلى رابط تسجيل الأحوال المدنية للنساء لتقديم طلب الالتحاق وشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها على بوابة أبش توظيف.

التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء ستكون خلال الفترة من الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2019 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019، على أن يتم فتح رابط تقديم وظائف الأحوال المدنية نساء لعام 1440 في تمام العاشرة من صباح يوم التقديم، وهو نفس موعد انتهاء فترة القبول والتسجيل لطلبات الالتحاق بالوظائف العسكرية برتبي جند وجند أول للعنصر النسائي للعام الحالي 1440

شروط تقديم وظائف الأحوال المدنية نساء 1440

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي في سياق بعض إعلانها فتح التقديم على الأحوال المدنية للنساء، أن المؤهلات والتخصصات العلمية المتاحة للترب العسكرية، ستشمل استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة وما يعادلها على رتبة جندي للعنصر النسائي، فيما يقبل خريجي الدبلوم بعد الثانوية العامة لمدة عام أو اكثر على رتبة جندي أول، وجاءت باقي شروط تقديم وظائف الأحوال المدنية نساء 1440 كما هو مرفق أدناة.

الجنسية السعودية ويطبق استثناء شرط المنشأ لمن نشأت معا والده خلال خدمته الدولة خارج المملكة.

حسن السير والسلوك

التمتع بالسيرة الحسنة وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

السن لا يزيد عن 35 عام ولا يقل عن 25 عام

الطول لت يقل عن 160 سم.

وللتعرف على نص شروط القبول والتسجيل إليكم الصورة المرفقة.

ربط تقديم الأحوال المدينة للنساء

الدخول على رابط تقديم الأحوال المدنية للنساء 1440 من خلال موقع ابشر التوظيف بوابة وزارة الداخلية للتسجيل في الوظائف العسكرية والاستعلام عن نتيجة القبول.

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