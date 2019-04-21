مواعيد تقديم مكافحة المخدرات 1440 والتي أعلنت عبر موقع وزارة الداخلية من خلال بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني، حيث نشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات موعد فتح بوابة القبول و التسجيل لمجموعة من الوظائف العسكرية برتب عريف و جندي أول وجندي، وتم الإشارة إلى الشروط العامة الواجب مرعاتها من راغبي التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات نوهت عن بعض الضوابط الخاصة بألية القبول والتسجيل من خلال رابط بوابة التوظيف أبشر وزارة الداخلية، والتي من بينها الموافقة على العمل داخل أو خارج المملكة بعد اجتياز الدورة التدربية لمن سيتم قبوله على وظائف مكافحة المخدرات، وسنوافيكم فيما بعد بأهم الشروط ورابط تقديم مكافحة المخدرات 1440.

مواعيد تقديم مكافحة المخدرات 1440

يبدأ التقديم على وظائف مكافحة المخدرات من خلال بوابة القبول والتسجيل من يوم الأحد المقبل الموافق 16 شعبان 1440، على أن يستمر استقبال طلبات راغبي التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة بمكافحة المخدرات حتى يوم 20 شعبان 1440، على أن يكون موعد تفعيل رابط تقديم مكافحة المخدرات 1440 في تمام الساعة العاشرة صباحة ليوم الأحد، وهو نفس توقيت وقف التسجيل، ننشر الآن بيان حول مسميات الوظائف والمؤهلات المطلوبة للتسجيل لكل رتبة عسكرية من المعلن عنها ضمن إعلان توظيف المخدرات .

شروط تقديم المخدرات

تضمنت الشروط تحديد الجنسية والمنشأ وما يتبع من استثناءات، وكذلك المواصفات البدنية من حيث الطول والوزن، واشتراط عدم زاج المتقدم بغير سعودية، والتمتع بحصن السير والسلوك، وعدم المعاقبة بحكم في قضايا الأمانة أو الشرف، وعدم الفصل من المعاهد أو الكليات العسكرية، والتمتع باللياقة الطبية والبدنية واجتياز الفحوصيات، وتأدية اختبار القدرات العامة لمن سيتقدم لشغل وظيفة جندي وجندي أول، وباقي الشروط من خلال موقع بوابة التوظيف لوزارة الداخلية المرفق أدناة.

رابط بوابة ابشر وظائف عسكرية

التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات 1440 سيكون من خلال بوابة التوظيف لوزارة الداخلية السعودية.

تقديم وظائف المديرية العامة للمخدرات

الإطلاع على باقي الشروط والضوابط سيكون من خلال رابط الإعلان المرفق بعالية أو من رابط تسجيل مكافحة المخدرات 1439 المنتظر تفعيلة صباح الأحد المقبل.

تحديث : اليوم يبدأ تقديم مكافحة المخدرات برتبة جندي 1440 وجندي أول وجميع التفاصيل موضحة بعالية بجانب مواعيد تقديم المخدرات 1440 من موقع بوابة أبشر الإلكترونية، يستمر تقديم مكافحة المخدرات على مدار 24 ساعة عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني، وذلك بد بداية استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

تحديث/ رابط التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم فتحة في التوقيت المحدد مسبقاً، ومن خلال رابط أبشر التوظيف يمكن التقديم الأن.

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