بدء تقديم قوات الأمن الخاصة 1440 من بوابة ابشر التوظيف على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، ونشر موقع القوات الخاصة القبول والتسجيل الشروط العامة للقبول على الوظائف المدنية لرتب عسكرية نشرت من خلال منصة أبشر توظيف يتم التقديم عليها لمن سينطبق علية الشروط العامة للقبول والتسجيل، ورتبة جنود أمن، خلال فترة استقبال طلبات تسجيل وظائف القوات الخاصة .

موقع قوات الأمن الخاصة يستقبل الآن وبداية من اليوم الأحد 10 ربيع أول ولمدة 5 أيام، طلبات التسجيل في قوات الأمن الخاصة لمجموعة لرتب الشاغرة المبينة بعالية، وتغلق بوابة القبول والتسجيل يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة صباحة والذي يوافق 14-3-1440، و تقديم قوات الامن الخاصة 1440 من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة الداخلية .

نتائج قبول قوات الأمن الخاصة المبدئية بنهاية الموضوع بنهاية الموضوع

تقديم قوات الامن الخاصة 1440

قوات الأمن الخاصة نشرت مجموعة الشروط العام التي يجب أن تتوافر في راغبي تقيد وظائف قوات الامن الخاص من بوابة ابشر، حيث يقبل المتقدمين من حاملة الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي الجامعة المتوسطة، وخريجي شهادة المعاهد سنتان بعد الثانوية، كلاً وفي شروط تقديم قوات الأمن الخاصة له.

شروط التقديم تضمنت ما يلي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

2. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4. أن لا يقل طول المتقدم عن (170سم).

5. أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

6. أن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

7. أن لا يقل التقدير عن جيد.

8. حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

9. أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

رابط ابشر التوظيف

التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة من بوابة ابشر التوظيف لوزارة الداخلية

تقديم وظائف قوات الأمن الخاصة

بوابة أبشر التوظيف نتائج القبول

الرابط المرفق بعالية يشير لرابط تسجيل كل وظيفة بقوات الأمن الخاصة على حدى .

تحديث : الخميس المقبل هو موعد غلق بوابة القبول والتسجيل على وظائف القوات الخاصة حيث تغلق البوابة الإلكترونية في تمام العاشرة صباحا وفق ما هو محدد على بوابة التوظيف لموقع وزارة الداخلية.

نتائج الترشيح قوات الأمن الخاصة

أعلنت بوابة أبشر التوظيف نتائج الترشيح المبدئي في وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 والتفاصيل على رابط استخراج نتائج ابشر برقم الهوية.

المستندات المطلوبة والتعليمات ومكان المقابلة الشخصية والكشف الطبي من خلال رابط بوابة أبشر التوظيف المرفق بعالية.