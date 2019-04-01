تقديم ديوان المراقبة العامة عبر موقع بوابة التوظيف .. شروط القبول والتسجيل

طلب تقديم ديوان المراقبة العامة 1440 لشغل وظائف على المرتبة الخامسة في تخصص المحاسبة، والتي سيتم التعيين عليها بناءً على شروط القبول والتسجيل في بوابة توظيف الديوان، خلال الفترة الزمنية المقرر خلالها تفعيل رابط التقديم على ديوان المراقبة العامة، والذي سنتعرف ونتوصل إليه من خلال ما سندرجه فيما بعد من بيانات توضيحية حول تعليمات التسجيل في وظائف ديوان المراقبة، حيث من المقرر تعيين المقبولين في المقري الرئيسي لديوان المراقبة بمدينة الرياض.

ديوان المراقبة العامة اعلن عن توافر عدد 4 وظائف إدارية في تخصص المحاسبة، يرغب في شغلها بالشباب السعودي الحاصلين على الدبلوم، لشغل وظيفية محاسب بالمرتبة الخامسة، على أن يراعي المتقدمين على رابط تقديم وظائف ديوان المراقبة العامة 1440، شروط التقديم على ديوان المراقبة، ومنها الحصول على درجة الدبلوم في نفس التخصص، خلال فترة التقديم المقرر بدايتها اليوم الثلاثاء الموافق 26 رجب 1440، وتنتهي يوم غداً الأربعاء الموافق 27 رجب، على أن تعلن نتائج القبول في تلك الوظائف من خلال موقع بوابة توظيف ديوان المراقبة الإلكترونية.

شروط تقديم ديوان المراقبة العامة

اشترط ديوان المراقبة العامة على راغبي التسجيل في وظيفية محاسب على الدرجة الخامسة ما يلي:

حسن السير والسلوك

أن يكون الخريج المتقدم سعودي الجنسية.

إكمال السن الوظيفي لشغل الوظيفية العامة.

الحصول على المؤهل والتخصص المطلوب.

ألا يكون مفصول من خدمة الدول في احد الوظائف الحكومية.

عدم الحكم على المتقدم بحد شرعي، أو السجن بأحد جرائم الشرف أو الأمانة أو الآداب.

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

رابط تقديم وظائف ديوان المراقبة العامة

التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة يتم من خلال الدخول على بوابة التوظيف ديوان المراقبة ثم إدخال البيانات من رابط التسجيل المنتظر تفعيله خلال ساعات قليلة صباح اليوم الثلاثاء .

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