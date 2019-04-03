تقديم جدارة وظائف إمارة حائل للوظائف الإدارية موقع وزارة الخدمة المدنيه للتوظيف الإلكتروني

فتح تقديم جدارة وظائف إمارة حائل من بوابة توظيف وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية للتقديم على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظف العام، لشغل 31 وظيفية إدارية من الوظائف الشاغرة بالإمارة لعالم 1440، وسيكون التسجيل من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وذلك على حسب الآلية المتعارف عنها لشغل الوظائف الحكومية من خلال منصة جدارة، والتي تمر بمرحلة التسجيل الإلكتروني وفق ضروط وضوابط التقديم على جدارة، ثم الإعلان عن نتائج الترشحي والمفاضلة بين الخريجين، ثم دعوة المرشحين للمفاضلة وفي النهاية الإعلان عن أسماء المقبولين نهائيا لشغل وظائف إمارة منطقة حائل.

دعت إمارة حائل المواطنين من خريجي الجامعات الحاصلين على المؤهلات العلمية والتخصصات، التي تتوافق مع الإعلان عن الفئات المستهدفة بالتوظيف على المراتب العلمية، في الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، والتي يمكن التعرف على توزيع وظائفها من خلال رابط تقديم جدارة وظائف إمارة حائل للوظائف الإدارية 1440، إلى جانب تعليمات القبول والتسديل، وألية التقديم على جدارة الخدمة المدنية بعد تسجيل الدخول على حساب المستخدم.

مواعيد تقديم جدارة وظائف إمارة حائل للوظائف الإدارية

يبدأ التقديم على وظائف إمارة حائل 1440 من يوم 3 شعبان المقبل من خلال منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم 6-8-1440 ويستمر استقبال طلبات الخريجين على مدار ساعات اليوم خلال الفترة الزمنية المخصصة للقبول والتسجيل، وأكد موقع الغمارة عن بداية تفعيل رابط تقديم جدارة وظائف غمارة حائل الإدارية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين، وتغلق البوابة في تمام الساعة الثانية عشر يوم مساء يوم الخميس أخر يوم للتسجيل.

ألية التقديم على جدارة

طريقة التقديم على منصة التوظيف الإلكترونية جدارة الخدمة المدنية، تبدأ بتسجيل الدخول على حساب المستخدم وتحديث البيانات وتصحيحها إن لزم الأمر، عبر تقديم اعتراض للمختص بوزارة الخدمة المدنية، ومن لم يكن له حساب يتم الدخول على رابط فتح حساب جديد جدارة واتباع التعليمات لحين تفعيل الحساب برسالة نصية، ثم الدخول على رابط التقديم على الوظائف الإدارية المتاحة، وتحديد الرغبة المكانية والرغبة الوظيفية، والمزيد من التفاصيل ستجدونها على رابط التوظيف.

الفئات المستهدفة وشروط وظائف إمارة حائل

شروط تقديم وظائف إمارة حائل الإدارية وضوابط التقديم والفئات المستهدفة من الخريجين والتخصصات المطلوبة من البيان المرفق أدناة.

تعلن نتائج الترشيح المبدئي عقب الانتهاء من عمليات الفرز عقب غلق بوابة التسجيل جدارة الخدمة المدنية.