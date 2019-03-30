تقديم هيئة الهلال الأحمر السعودي وظائف صحية 1440 تعرف على شروط ومواعيد التسجيل

فتح تقديم الهلال الأحمر السعودي على وظائف فني إسعاف وطب طوارئ 1440 ضمن الوظائف الصحية، وأعلنت هيئة الهلال الأحمر عن شروط ومواعيد التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، من خلال رابط بوابة التوظيف هيئة الهلال الإلكترونية على شبكة الأنترنت، لسد حاجتها من الوظائف الصحية من الكوادر السعودية، بنظام المسابقة الوظيفية، وتم دعوة المتقدمين على قوائم جدارة الخدمة المدنية، الى التقديم على الوظائف الصحية المعلن عنها على بوابة توظيف الهيئة.

أشارت هيئة الهلال الأحمر السعودي لكيفية التقديم على الوظائف الصحية بمسمى فني إسعاف وطب طوارئ 1440، حيث يتم زيارة موقع الهيئة ومن رابط بوابة التوظيف، سيتمكن الخريجين من رفع المستندات والأوراق المطلوبة على رابط إعلان التوظيف، وقبل ذلك سنوضح لكم ما هيش شروط تقديم الهلال الأحمر السعودي للوظائف الصحية، خلال فترة فتح رابط تسجيل وظائف هيئة الهلال الأحمر الإلكتروني.

تقديم الهلال الأحمر السعودي 1440

استقبال طلبات شعل وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي ستكون مستمرة من الآن عبر بوابة التوظيف، وحتى الأول من شهر شعبان 1440، الموافق 6 أبريل 2019، وسيشمل التقديم رقع المستندات التي منها رقم الهوية الوطنية والمؤهل العلمي وشهادة المعادلة إن كان المؤهل من خارج المملكة، وشهادة التصنيف المهني ورخصة القيادة، ويتم تحويل الملفات على هيئة ملف pdf وعبر رابط تقديم الهلال الأحمر السعودي 1440 المرفق أدناة يتم رفع الملفات إلكترونيا.

شروط تقديم وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي

إعلان وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي أشار تلى مجموعة الشروط العامة الواجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف الصحية، ومنها المؤهل والتخصص والجنسية والحصول على رخصة قيادة وفق نص الشروط المدرج.

رابط تسجيل وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي

التسجيل في وظائف هيئة الهلال الأحمر على رابط بوابة التوظيف الإلكترونية للهيئة عن طريق تسجيل الدخول على بوابة نظام التوظيف “رابط تقديم وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي“، والإطلاع على الإرشادات والمعلومات لمن يقوم بالتسجيل الجديد لأول مرة.

التسجيل مستمر على وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي، حتى يوم 6 أبريل المقبل، وللتعرف على الشروط المطلوب توافرها، تم إرفاق نص الشروط لمن يرغب في التقديم على وظيفية فني إسعاف.