تقديم النيابة العامة جدارة للوظائف الإدارية 1440 وشروط التسجيل توظيف الخدمة المدنية للرجال والنساء

فتح رابط تقديم النيابة العامة جدارة الوظائف الإدارية للرجال والنساء عبر موقع وزارة الخدمة المدنية، حيث تستقبل بوابة نظلم التوظيف الإلكتروني طلبات تسجيل الخريجين والخريجات على بوابة جدارة القبول والتسجيل في وظائف النيابة العامة الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، لشغل 235 وظيفة إدارية وفق البيان المرفق بالتفاصيل عن المسميات الوظيفية والتخصصات أو المؤهلات العلمية التي يحق لها التسجيل، وأماكن التعيين لتحديد الرغبة المكانية، وتعليمات وضوابط القبول والفئات المستهدفة وألية الدخول على نظام التوظيف جدارة، وعدد الوظائف الشاغرة للرجال وكذلك للنساء، ومواعيد التقديم المقررة لاستقبال تلك الطلبات.

أوضح موقع النيابة العامة الإلكترونية التفاصيل الكاملة حول كيفية التقديم على بوابة جدارة الخدمة المدنية، خلال فترة السماح باستقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية الشاغرة المتاحة للعديد من التخصصات والدرجات أو المراتب الوظيفية، وذلك وفق إعلانات التوظيف الممكنة للقطاعات الحكومية التي سمح لها بشغل وظائفها بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لتحديد شروط القبول والتسجيل ومنها إتمام عملية المطابقة وإعلان نتائج الترشيح، وكل هذه البيانات سنرفقها بجانب رابط تقديم النيابة العامة جدارة الخدمة المدنية وظائف إدارية 1440 الشاغرة.

مواعيد تقديم النيابة العامة جدارة للوظائف الإدارية

أشار إعلان التوظيف أن مواعيد فتح رابط تقديم وظائف النيابة العامة جدارة الخدمة المدنية، لاستقبال طلبات شغل 235 وظيفة إدارية بعدة تخصصات، سيكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24-3-1440 ويستمر القبول والتسجيل على جدارة 3 للتوظيف الإلكتروني حتى يوم 28-3-1440 المقبل، على أن يلتزم الراغبين والرغبات بالتقديم بالشروط العامة وتعليمات التسجيل، بعد الاطلاع على ألية التقديم.

ألية تقديم طلب على نظام التوظيف الإلكتروني جدارة 3 لوزارة الخدمة المدنية، يمكن التعرف عليها من خلال الدخول إلى موقع جدارة، ومنه تسجيل الدخول لمن لدية حساب، والإطلاع على البيانات المسجلة وتحديثها أو تصحيح ما بها من أخطاء إن لزم الأمر ذلك عبر تقديم طلب للجهات المعنية، ثم يتم الدخول على إعلان وظائف النيابة العامة الإدارية وتحرير طلب التقديم وإدخال البيانات وطباعة الطلب في نهاية عملية التسجيل.

رابط تقديم وظائف النيابة العامة الإدارية جدارة

وظائف النيابة العامة الإدارية

ننشر لكم الآن بيان شامل جميع المسميات الوظيفية للرجال والنساء، وأماكن التعيين والمرتبة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها.

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رابط تقديم النيابة العامة جدارة للوظائف الإدارية سيتم فتحة يوم الأحد المقبل، ويمكن للخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات الدراسية المناسبة، التأكد من صحة البيانات المطلوبة للتسجيل.