تقديم القوات البرية للوظائف الإدارية 1440 عبر جدارة الخدمة المدنية لعدد 124 وظيفة

رابط جدارة تقديم القوات البرية للوظائف الإدارية 1440 عبر موقع توظيف وزارة الخدمة المدنية، بعد إعلان القوات البرية الملكية السعودية عن توافر 124 وظيفة إدارية شاغرة للرجال، سيتم التقديم عليه من خلال منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، خلال الفترة الزمنية المخصصة للقبول والتسجيل والتي سيتبعها إجراء المفاضلة ثم إعلان أسماء المرشحين لشغل وظائف القوات البرية الإدارية لمطابقة البيانات ثم خوض الاختبارات المقررة، وسيتم التسجيل في وظائف القوات البرية الملكية وفق الشروط والآلية المتبعة على بوابة توظيف وزارة الخدمة المدنية، والتي ستشير للفئات المستهدفة والتخصصات المطلوبة.

وظائف القوات البرية الملكية السعودية سيتم التوظيف عليها وفق قواعد الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام،ـ والتقديم متاح للكوادر السعودية لشغل الوظائف في عدة مناطق بالمملكة، ومن خلال رابط تقديم جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني، على أن يتم فتح تقديم القوات البرية للوظائف الإدارية 1440 بعدد 124 وظيفة، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 16 شعبان 1440 الجاري، وحتى سوم الخميس الموافق 20-8-1440 هجرياً.

طريقة تقديم القوات البرية للوظائف الإدارية 1440

بوابة توظيف القوات البرية الملكية السعودية وضعت بعض التفاصيل حول الوظائف الإدارية الشاغرة لديها، ومنها رابط التقديم عبر جدارة الخدمة المدنية، وبطبيعة الحالي سيتوافر العديد من البيانات على بوابة التوزيف الإلكتروني جدارة، منها تحديد الفئات المستهدفة والية التقديم على جدارة، والمؤهلات أو التخصصات المطلوبة، والمرتبة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها، وأماكن شغل كل وظيفية لتسهيل تحديد الرغبة المكانية حال تفعيل رابط تقديم القوات البرية للوظائف الإدارية 1440 خلال ساعات.

تقديم جدارة وظائف القوات البرية

التفاصيل حول طريقة تقديم وظائف القوات البرية سيتم التعرف عليها بعد تسجيل الدخول على بوابة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني والإطلاع بعانية على ما يتوافر من شروط، ومتطلبات القبول والتسجيل من حيث تحديد التخصصات والمؤهلات والمرتبة الوظيفية والخبرات المطلوبة لبعض الوظائف،

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